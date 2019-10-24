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Nazilli'de pes dedirten olay! 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi!

orkun.inanc orkun.inanc
YAŞAM  | 24.10.2019 02:51 | Son Güncelleme

Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Nazilli'de pes dedirten olay! 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi!

Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

UYUŞTURUCUDAN ETKİLENDİ İDDİASI

Anneanne E.Ç'nin polise ilk ifadesinde kızı G.Ç. ve onun erkek arkadaşı D.Y'nin evde uyuşturucu kullandığını, torununun da uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine anne G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne E.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazilli uyuşturucu ZEHİRLENME

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