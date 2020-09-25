SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Nazım Sangare: Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz

Nazım Sangare: Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Nazım Sangare, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Galatasaray maçı için heyecanlıyım hemen başlasın istiyorum. İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" dedi. Nazım ayrıca Fenerbahçe'de olduğundan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'a teşekkür etti.

Nazım Sangare: Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen derbi mücadelesi hazırlıkları sonrası konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, "Türkçem hala mükemmel değil, zor soruları sormayın lütfen . Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeye, Ali Koç Başkanıma, Erol Bulut hocama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

‘’EROL BULUT’UN OYUN TARZI BANA ÇOK UYUYOR’’

Nazım Sangare, Erol Bulut’un hücuma dönük oyuncuları çok sevdiğini ifade ederek, kendisinin de hücuma çıkan bir oyuncu olduğunu belirtti. Nazım Sangare, "Ben hücuma çıkan oyuncuyum hocanın da oyun tarzı bana çok uyuyor. Bence çok iyi olacak" diye konuştu.

‘’GÖKHAN GÖNÜL’DEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR’’

Gökhan Gönül’ün çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getiren Nazım Sangare, takıma ağabeylik yaptığını dile getirerek, ‘’Ben ise buraya kendimi göstermek için geldim. Gökhan ağabeyden çok şeyler öğreneceğim. Milli takım oyuncusuyum orada da ilk 11 hedefindeyim. Her zaman sahada mücadele etmek istiyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü vermek istiyorum inşallah bir gün nasip olur’’ şeklinde konuştu.

‘’SİNAN GÜMÜŞ, ’KESİNLİKLE GELMELİSİN’ DEDİ ‘’

Eski takım arkadaşı Sinan Gümüş ile Fenerbahçe’ye geldikten sonra konuştuğunu kaydeden Nazım Sangare, "Sinan ile de konuştum nasıl hissediyorsun, takımın havası nasıl diye. Çok mutluydu ve bana ‘kesinlikle gelmesinin’ dedi. Karar benim için çok kolaydı" ifadelerini kullandı.

‘’FENERBAHÇE’DE ANTRENMANLAR ÇOK AĞIR’’

Fenerbahçe’ye geldiğinde antrenmanlardaki performansın çok yüksek ve ağır olduğunu gördüğünü ifade eden Nazım Sangare, "Ona artık alıştım 3 gün içinde. Bayağı bir fark var Antalya’ya göre. Çok iyi oyuncular da var. Sosa’ya bakıyorum Gustavo’ya bakıyorum çok tecrübeliler onlardan fazlasıyla şeyler öğreneceğim" dedi.

‘’TEKNE TURUNDA BAĞLAMA ÇALMAMI İSTEDİLER’’

Nazım Sangare, dün takımla tekne turu gerçekleştirdiklerini ve orada bağlama çalmasını istediklerini belirterek, "Öncelikle takıma yardım etmek istiyorum sonrasında ise çok sevdiğim bağlamayı çalarım tabii. Küçükken kursa gitmiştim hala da çalıyorum" diye konuştu.

‘’GALATASARAY MAÇI HEMEN BAŞLASIN İSTİYORUM’’

Süper Lig’in 3. haftasında pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi maç hakkında da konuşan Nazım Sangare, "En önemli haftada geldim. Hemen geçen maçtan sonra onu hissettim takımda çok büyük konsantre vardı. Herkes Galatasaray maçına odaklanmıştı. Bütün takım da hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız maça kadar bekleyemiyoruz hemen başlasın istiyorum. İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" dedi.

‘’DANİ ALVES VE MARCELO’YU ÖRNEK ALIYORUM’’

Nazım Sangare örnek aldığı isimler ile ilgili "Ben her zaman Dani Alves’e ve Marcelo’ya bakıyorum. Onlar gibi bekleri örnek alıyorum" derken , ismi ile ilgili olarak ise "Benim annem Türk, babam ise Afrikalı. Dedemin adı Nazım’dı Allah rahmet eylesin. Gururla da bu ismi taşıyorum. İnşallah bir gün bu takımda efsanelerden biri olacağım" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Falcao'dan sürpriz Fenerbahçe kararıFalcao'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Ze Luis'e 6,5 milyon Euro
Ze Luis'e 6,5 milyon Euro
Fenerbahçe Samatta'yı resmen açıkladı
Fenerbahçe Samatta'yı resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic sesleri
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic sesleri
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazım Sangare: Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare'den derbi mesajı
Fatih Terim'e hakaret eden isme 4 bin 350 TL para cezası
Fatih Terim'e hakaret eden isme ceza
Falcao, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor
Falcao'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Galatasaray Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Galatasaray'da Fatih Terim'in derbi karnesi
Fatih Terim'in derbi karnesi
Arda Turan'ın Fenerbahçe derbisi heyecanı
Arda Turan'ın derbi heyecanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.