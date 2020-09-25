Nazım Sangare: Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen derbi mücadelesi hazırlıkları sonrası konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, "Türkçem hala mükemmel değil, zor soruları sormayın lütfen . Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeye, Ali Koç Başkanıma, Erol Bulut hocama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

‘’EROL BULUT’UN OYUN TARZI BANA ÇOK UYUYOR’’

Nazım Sangare, Erol Bulut’un hücuma dönük oyuncuları çok sevdiğini ifade ederek, kendisinin de hücuma çıkan bir oyuncu olduğunu belirtti. Nazım Sangare, "Ben hücuma çıkan oyuncuyum hocanın da oyun tarzı bana çok uyuyor. Bence çok iyi olacak" diye konuştu.

‘’GÖKHAN GÖNÜL’DEN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR’’

Gökhan Gönül’ün çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getiren Nazım Sangare, takıma ağabeylik yaptığını dile getirerek, ‘’Ben ise buraya kendimi göstermek için geldim. Gökhan ağabeyden çok şeyler öğreneceğim. Milli takım oyuncusuyum orada da ilk 11 hedefindeyim. Her zaman sahada mücadele etmek istiyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü vermek istiyorum inşallah bir gün nasip olur’’ şeklinde konuştu.

‘’SİNAN GÜMÜŞ, ’KESİNLİKLE GELMELİSİN’ DEDİ ‘’

Eski takım arkadaşı Sinan Gümüş ile Fenerbahçe’ye geldikten sonra konuştuğunu kaydeden Nazım Sangare, "Sinan ile de konuştum nasıl hissediyorsun, takımın havası nasıl diye. Çok mutluydu ve bana ‘kesinlikle gelmesinin’ dedi. Karar benim için çok kolaydı" ifadelerini kullandı.