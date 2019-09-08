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Nazlı Çelik şehit olan Tufan Kansuva paylaşımıyla yürek burktu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Sunucu Nazlı Çelik, şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ile ilgili yaptığı paylaşım yürek burktu. Çelik, "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi" paylaşımıyla duygulandırdı.

Nazlı Çelik şehit olan Tufan Kansuva paylaşımıyla yürek burktu!

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva ile olan fotoğrafını paylaşıp yürek burkan bir veda mesajı yayınladı.

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"AYNI MASADA EKMEĞİNİ PAYLAŞTIĞIM"

Ünlü spiker, "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi? Bir kahpenin kurşunuyla. Daha dün şehit silah arkadaşlarını anarken, devrelerini uyarırken tedbir konusunda, hiç önemsemedin mi kendini yoksa?... Aynı masada ekmeğini paylaştığım,

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evlatlarını kucakladığım, özü sözü bir, yüreği kocaman, yıllarını onurlu mücadeleye adamış, vatan sevdalısı, ülke sevdalısı, bayrak sevdalısı, ailesinin kıymetlisi, güzel kardeşim Tufan... Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat." notuyla duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Nazlı Çelik Tufan Kansuva

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaziklar olsun size şehit haberlerini tuğba ekinciden sonralara birakiyorsunuz
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