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Nazlı Hamarat 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturup içki içmişti! Flaş gelişme

27.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat'ın çocuğunun babası Gaffar Aydın'ın hakkında bulunduğu suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat'ın çocuğunun babası iş insanı Gaffar Aydın hakkında bulunduğu suç duyurusunu inceledi. Savcılık, 6 Haziran 2020 günü saat 21.30 sıralarında Aydın'ın alkollü bir şekilde Hamarat'la tartıştığını, hakaret ettiğini ve eline aldığı meyve bıçağıyla Hamarat'ın üzerine yürüyerek Hamarat'ı elinden yaraladığı iddiasıyla müştekinin şikayetçi olduğunu kararında belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Gaffar Aydın'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği hatırlatılan kararda, yapılan soruşturma sonucunda Hamarat'ın olaya ilişkin darp raporu almadığı, tanık olarak dinlenen kişinin beyanlarında tarafsızlık hususunda şüphe bulunduğuna kanaat getirilerek tanık beyanlarına itibar edilmediği vurgulandı. Olaya ilişkin görüntü izleme tutanağında da Aydın'ın Hamarat'ı yaraladığına, tehdit ve hakaret ettiğine dair bir tespitin bulunmadığı belirtilirken Hamarat'ın olay tarihinden 5 ay sonra Aydın hakkında şikayetçi olmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı kaydedildi.

YETERLİ ŞÜPHE VE DELİL BULUNAMADI

Savcılık bu nedenle Aydın'ın savunmasına itibar edildiğini kararında vurgulayarak "Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair ve hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak başkaca delil elde edilmediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakta" şeklinde değerlendirme yaptı. Savcılık, bu gerekçelerle Gaffar Aydın hakkında takipsizlik kararı verdi.

"ESKİ KOCAMIN SONUNU BİLİYORSUN"

Sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat, çocuğunun babası Gaffar Aydın'ın kendisini 6 Haziran 2020 günü bıçakla yaraladığını, hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, "tehdit", "şantaj" ve "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir dava da açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'ın kendisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek" şeklinde mesaj attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

İÇKİLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ayrıca Aydın, çocuğunun annesi Cemile Nazlı Hamarat'ın çok fazla alkol aldığını ve müşterek çocuklarıyla ilgilenecek durumda olmadığını öne sürerek çocuğunun kendisiyle yaşaması için Avukatı Deniz Alp İmamoğlu aracılığıyla velayet davası açmıştı. Mahkeme dava dilekçesini incelerken sosyal medya fenomeni Hamarat'ın 4 yaşındaki çocuğu I.A.'ya içki içirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.


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