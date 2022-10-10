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Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'ya aşkını haykırdı! "Her şey sarıldığımızda daha güzel"

10.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kutladı. Nazlı Sabancı, eşine "Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi.

Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'ya aşkını haykırdı! "Her şey sarıldığımızda daha güzel"

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çift, önceki gün birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"HER ŞEY SARILDIĞIMIZDA DAHA GÜZEL"

Sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile düğün günlerinde çekilen siyah-beyaz fotoğrafını yayınlayan Nazlı Sabancı, eşine "Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı'nın gönderisine kalp emojisiyle karşılık verdi.


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Hacı Sabancı nazlı sabancı evlilik
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