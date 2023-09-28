Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara için 40 mevlidi okuttu! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını verdi.

Nazlı Sabancı ve Hakan Sabancı'nın kızları Arzu Alara 40 günlük oldu. Kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte bebeği için 40 mevlidi okuttu.

Yalıda düzenlenen mevlide Sabancı ailesinin yakın dostları katıldı. Nazlı Sabancı ile Arzu Sabancı'nın pembe renkli kombinler tercih ettiği görüldü. Nazlı Sabancı'nın toz pembe uzun elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

Nazlı Sabancı'nın kızının 40 mevlidinde giydiği fiyonk detaylı pembe elbise tam tamına 4.700 euro. Ünlü ismin elbisesinin fiyatını duyanlar çok şaşırdı.



