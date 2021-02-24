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NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

24.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

Bu yıl ABD'nin Atlanta şehrinde bulunan State Farm Arena'da düzenlenecek NBA All-Star etkinliğinde yapılacak olan maçın yedek basketbolcuları açıklandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, NBA'de yer alan takımların başantrenörlerinin belirlediği NBA All-Star karşılaşmasının yedek basketbolcuları duyuruldu.

Doğu Konferansı'ndan Jaylen Brown, Jayson Tatum (Boston Celtics), Zach LaVine (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Vucevic (Orlando Magic) seçildi.

Batı Konferansı'ndan ise Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Paul George (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell ve Rudy Gobert (Utah Jazz) yer aldı.

Takım kaptanları Lebron James ve Kevin Durant, ilk 5 ve yedek basketbolcular arasından yapacakları seçimlerle kadrolarını belirleyecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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