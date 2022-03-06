Kim Milyoner Olmak İster programındaki 50 bin TL'lik, "NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yanıtı...
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