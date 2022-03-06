Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?

NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?

06.03.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster programındaki 50 bin TL'lik, "NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yanıtı...

NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?

NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?

A) 175
B) 185
C) 205
D) 215

Doğru cevap: A


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?"Kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?
Rusya’nın çocuk askerleri! Henüz 8 yaşındalar...Rusya’nın çocuk askerleri! Henüz 8 yaşındalar...
Bu fotoğraf karesiyle tanınmıştı! Son hali herkesi şaşırttıBu fotoğraf karesiyle tanınmıştı! Son hali herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Koronavirüs hayatlarını değiştirdi! Şehir şehir geziyorlar

Koronavirüs hayatlarını değiştirdi! Şehir şehir geziyorlar

Aralarında 53 yıl var! Seksi pozlarını satarak...

Aralarında 53 yıl var! Seksi pozlarını satarak...

Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."

Sevgilisi cinsel ilişki videolarını paylaştı! “Zengin olmak..."

İlginizi Çekebilir

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Eskiden öğretim görevlisiydi! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İkizi kadar benziyor! Ukraynalı askeri görenler bir daha baktı

İkizi kadar benziyor! Ukraynalı askeri görenler bir daha baktı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.