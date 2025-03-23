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  4. NBA oyuncusunun asistanı gibi davrandı, mücevherleri alıp kaçtı! Yakalandığında şoke eden detay ortaya çıktı

NBA oyuncusunun asistanı gibi davrandı, mücevherleri alıp kaçtı! Yakalandığında şoke eden detay ortaya çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 16:12
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ABD'nin Florida eyaletinde bir mücevher mağazasından çaldığı yaklaşık 769 bin dolarlık küpeleri yutan zanlı, yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Küpeler, zanlının vücudundan çıkarıldıktan sonra mağazaya iade edildi.

NBA oyuncusunun asistanı gibi davrandı, mücevherleri alıp kaçtı! Yakalandığında şoke eden detay ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişinin çaldıktan sonra yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar değerindeki küpelerin mağazaya iade edildiği bildirildi.

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BİR BASKETBOLCUNUN ASİSTANI GİBİ DAVRANARAK VURGUN YAPMIŞ

Orlando Polis Departmanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasında hırsızlık yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada, Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı ve daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ile 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı kaydedildi. Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı ve röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun belirlendiği aktarıldı.

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KÜPELERİN 'DOĞAL YOLLARLA' ÇIKARILDIĞI İFADE EDİLDİ

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Açıklamada, günlerce hastanede gözetim altında tutulan hırsızın vücudundan küpelerin doğal yollarla çıkarıldığı ve yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
NBA hırsızlık abd mağaza
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