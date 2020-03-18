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NBA yıldızı Kevin Durant koronavirüse yakalandı

NBA HABERLERİ  | 18.03.2020 00:51 | Son Güncelleme

NBA yıldızı Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. The Athletic'e konuşan Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" dedi.

NBA yıldızı Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de hızla yayılmaya devam ederken NBA'den yeni vaka haberi geldi. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

Nets'in açıklaması sonrası The Athletic'e konuşan yıldız oyuncu Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" ifadesini kullandı.

Daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell'ın testleri pozitif çıkmış ve artan Koronavirüs vakalarının ardından NBA askıya alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA kevin durant koronavirüs The Athletic

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