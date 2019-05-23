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NDK'den Ordu'daki radyasyon ölçümüne ilişkin açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK), Ordu'da bulunan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) tarafından ölçülen verilerde herhangi bir anormallik gözlenmediği belirtildi.

NDK'den Ordu'daki radyasyon ölçümüne ilişkin açıklama

NDK'dan, dün "Ordu'da yüksek radyasyon ölçüldüğü" yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Radyolojik Veri Değişim Platformunda (EURDEP) yayımlanan doz hızlarına ilişkin verilerin NDK tarafından işletilmekte olan RESA istasyonlarından elde edildiği bildirildi.

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Söz konusu ağın Türkiye çapında 211 adet istasyondan oluştuğu ve toplanan verilerin eşzamanlı yayımlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RESA istasyonlarının kuruluş amacı olası bir nükleer kazada atmosfere yayılacak ve ülkemizi etkileyebilecek bir radyoaktif serpintinin erken tespitidir. Ordu'da bulunan RESA istasyonu tarafından ölçülmüş söz konusu veriyle ilgili olarak bölgede bulunan diğer istasyonlara bakıldığı zaman herhangi bir anormalliğin olmadığı görülmektedir. Ayrıca söz konusu istasyondan yüksek veri öncesi ve sonrasında elde edilen diğer verilerin de normal sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Söz konusu haberlere kaynak olan EURDEP verilerinde de ölçülen yüksek değerin doğrulanmadığı belirtilmektedir. İstasyonun bulunduğu çevrede de olaya neden olabilecek herhangi bir çalışma olmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca bölgede yer alan diğer RESA istasyonlarından gelen verilerde herhangi bir anormallik bulunmamaktadır. Sonuç olarak söz konusu yüksek verinin zaman zaman elektronik sistemlerde olabilen bir sapmaya bağlı olduğu ve endişe edilecek herhangi bir hususun bulunmadığı değerlendirilmektedir."

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Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
nükleer kurumu orduda radyasyon

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