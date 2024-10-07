Ndombele artık bildiğiniz gibi değil... Galatasaray'ı gönderdiğine bin pişman etti! Fransa'da haftanın 11'ine seçildi

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ancak gerek performansı gerekse fiziği ile eleştirilerden kurtulamayan Tanguy Ndombele, beğenilmeyerek Tottenham'a geri gönderilirken, Fransız ekibi Nice'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

Yeni takımı Nice'de yeniden doğan ve son oynanan Paris Saint-Germain maçında sergilediği parlak performansla maçın adamı seçilen Ndombele, Sarı-Kırmızılılar'ı adeta pişman etti.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta 664 dakika süre alan Ndombele, zorlu ve formsuz geçen bir sürecin ardından OGC Nice kulübüne transfer oldu. Bu sezon 8 lig maçında ilk 11'de oynayan Ndombele, 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

MAÇA DAMGA VURDU

Pazar akşamı Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery ve Joao Neves gibi çok güçlü üç oyuncuya karşı orta sahada üstünlük kuran Ndombele, ikili mücadelelerdeki başarısı, orta alandaki kontrolü, pasları ve savunma katkısıyla maça damgasını vurdu.

"KANITLAMAM GEREKEN ŞEYLER VAR"

Franck Haise'nin takımının en önemli parçası haline gelen Ndombele, "Kariyerimde oynamam gereken bir noktadayım. Kanıtlamam gereken şeyler var ve iyi oynamanın ötesinde, bazı hisleri yeniden yaşamak istiyorum." dedi.