Mynet Trend

Ne barınmak, ne de yemek istiyor! Her gün aynı saatte kapıyı çalıp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 19.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir sokak köpeği, her gün aynı saatte bir eczane dükkanının kapısını tıklayıp içeri girerek kendini sevdiriyor. Eczacı Perihan Güler, 'Kara bir seneden uzun bir süredir bu davranışı yapıyor. Bu bizim için normal ama aslında dışarıdan baktığınızda enteresan' dedi.

Ne barınmak, ne de yemek istiyor! Her gün aynı saatte kapıyı çalıp...

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir eczacı tarafından çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde, ismi Kara olduğu öğrenilen bir sokak köpeği dükkanın kapısını patisiyle tıklatıp, eczacı Perihan Güler kapıyı açınca da sakince içeriye giriyor. Kapıyı tıklattığı sırada bir müşteri dışarıdan gelip kapıyı açsa bile o içeriye girmiyor, dükkan sahibinin onu buyur etmesini bekliyor. 5 yaşındaki Kara, 6 yaşındaki arkadaşı Beyaz ile gün boyu sokaklarda dolaşıyor, her gün saat 17.00’de eczanenin kapısını tıklatarak kendini sevdirmeye gidiyor. Kara, akşam ise Pınar Başak Kayalı isimli mahalle sakininin evinde yine arkadaşı Beyaz ile konaklıyor.

AW680144_03

'HER GÜN AYNI SAATTE GELİP KAPIYI TIKLATIR'

Mahalle olarak hayvanları çok sevdiklerini belirten eczacı Perihan Güler, “Onlarla çok güzel iletişim kuruyoruz. Kara eczanemizin kapısına gelir, son derece nazik bir şekilde tıklatır. Biz de kapıyı açarız, içeri girer. Onun sevgi ihtiyacını karşılarız. Diğer esnaf arkadaşlarımızdan bir kısmı Kara ve Beyaz’ı besliyor, bir arkadaşımız akşam olunca barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyemiz de hayvanların bütün bakımlarında bizimle ilgileniyor. Beyaz, biz daha önce nöbet tuttuğumuzda hastaları rahatsız etmeden gelip bize eşlik ediyordu. Kara ise her gün akşam 17.00 gibi gelir kapıyı tıklatır. Biz kapıyı açıp buyur ederiz. Bir yere geçip uzanır. Buraya gelen hastalarımız belki bizden çok Kara’yı tanıdığı için bir korkma durumu olmuyor. Kara bir seneden uzun bir süredir bu davranışı yapıyor. Bu bizim için normal ama aslında dışarıdan baktığınızda enteresan. Bir gün kapıyı tıklatırken videosunu sosyal medyada paylaştım. İyi ki de paylaşmışım. Bunu gören insanlar, umarım hayvanların da sevgi ve iletişim kurma kabiliyetlerinin olduğunu görür ve ona göre davranırlar. Onlar da biz insanlar kadar duyguları olan canlılar” diye konuştu.

AW680144_02

'YUKARI ÇIKAR, YERİNE KIVRILIR'

Kara ve Beyaz’ın konaklama ihtiyaçlarını karşılayan Pınar Başak Kayalı da şunları söyledi:

AW680144_01

“Benim kendi köpeğim de var. Kara ve Beyaz ile 4 yıldır birlikte dolaşıyoruz. Onların ihtiyacı olan şey sevgi. Bunu gördükleri zaman peşinizden ayrılmıyorlar. Gündüzleri dışarıda dolaşıyorlar, akşamları ise geliyorlar, ben de eve alıyorum. Gece bende kalıyorlar. Gündüz de sokağa tekrar dönüyorlar. Beyaz biraz daha özgür bir köpek. Ama Kara’nın geleceği zaman bellidir. Kapı önüne geldiğinde havlar, ben de kapıyı açarım. Tin tin yukarı çıkar, yerine kıvrılır.” (İHA)

PARTNEREn çok onlara yakışıyormuş!En çok onlara yakışıyormuş!
Çorum’da ilk kez görüntülendi!Çorum’da ilk kez görüntülendi!
Berat kandili için en güzel mesajlarBerat kandili için en güzel mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek hayvan sevgisi izmir eczane

En Çok Okunan Trend Haberler

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Berat kandili için en güzel mesajlar

Berat kandili için en güzel mesajlar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraflar Marmaris'ten geldi! Plajlar doldu

Fotoğraflar Marmaris'ten geldi! Plajlar doldu

Çorum’da ilk kez görüntülendi! Herkes sincap zannediyordu, bahçe yediuyuru çıktı

Çorum’da ilk kez görüntülendi!

Berat Kandili mesajları 2019: Mübarek Cuma’ya denk gelen Kandil için en güzel mesajlar

Berat kandili için en güzel mesajlar

Eve girdiği an çığlık atmaya başladı! Komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Başkentte telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Başkentte telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Google'a 'Cemevi' tepkisi! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.