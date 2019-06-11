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Ne ceset, ne kayıp eşya arıyorlar! Tüm bu uğraşın sebebi...

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 11.06.2019 07:55 | Son Güncelleme

Malatya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör, sulama göletine düştü. Olay, Kuluncak ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde meydana geldi.

Ne ceset, ne kayıp eşya arıyorlar! Tüm bu uğraşın sebebi...

Edinilen bilgilere göre, ilaçlama tankerine su almak için Sofular sulama göletine traktörü ile giden ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi gölet kenarına park ettiği traktöründen indi. El freni çekilmeyen traktör bir süre sonra Sofular göletine girdi. Traktörünün gölete düştüğünü gören sürücü itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık olarak 1 saat süren çalışmanın ardından gölete giren traktörü 11 metre derinlikten çıkararak sürücüye teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya el freni

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