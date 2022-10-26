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"Ne diyon Meral'e?" esprisi çok konuşulmuştu! Jet yanıt gelmişti... Baturay Özdemir ve Meral Akşener'in sürpriz buluşması

26.10.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin yükselen komedyenlerinden Baturay Özdemir, Yerli ve Kirli isimli stand up gösterisiyle büyük beğeni kazandı. Özellikle Özdemir'in gösterisindeki Meral Akşener detayı sosyal medyada çokça paylaşılmış ve gündem olmuştu. İYİ Parti lideri Akşener de bu espriye, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla cevap vermişti. Son olarak Akşener, Özdemir'in gösterisini izlemeye gitti. Akşener, ikilinin bir araya geldiği anları Twitter hesabından "Yolun bahtın açık olsun." notuyla paylaştı.

"Ne diyon Meral'e?" esprisi çok konuşulmuştu! Jet yanıt gelmişti... Baturay Özdemir ve Meral Akşener'in sürpriz buluşması

YouTube kanalında yayınladığı Yerli ve Kirli isimli stand-up gösterisiyle kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan ve oldukça sevilen Baturay Özdemir, il il dolaşarak stand-up gösterilerine devam ediyor. Ancak bu kez Özdemir'in gösterisinde sürpriz bir izleyici de vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Özdemir'in gösterisini seyredenler arasında yer aldı. Ancak bu gösteri, Baturay Özdemir ile Meral Akşener'in ilk teması değil. Özdemir, özellikle Yerli ve Kirli adlı gösterisinde Akşener'in de adını geçirerek bir espri yapmış ve Akşener sosyal medyada çokça paylaşılan bu espriye bir videoyla yanıt vermişti. İşte detaylar...

"NE DİYON MERAL'E?"

Ünlü komedyen, gösterisinin Akşener'li bölümünde, babasının emekli asker olduğunu anlatmış, eski MHP'li olduğunu söylemiş ancak şu an kafasının karışık olduğunu belirtmişti. Babasını evde gergin şekilde yakaladığını anlatan Özdemir, babasına ne olduğunu sorduğunda "Ne diyon Meral'e?" yanıtını aldığını söylemişti.

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Daha sonrasında Baturay Özdemir gösterisinden bu kesitin yer aldığı videoyu Twitter hesabından Akşener'i etiketleyerek "Ne diyim Meral Hanım?" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşıma Akşener'den de yanıt gecikmemiş ve İYİ Parti lideri Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla Özdemir'in sorusunu "Baturay, Aydın'da esnaf gezerken beni etiketlediğin videoyu gösterdiler. Baban demiş ki 'Meral iyi mi?', 'İyi' de Baturay, 'İyi." sözleriyle cevaplamıştı.

Özdemir ve Akşener'in karşılıklı paylaşımları sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Bu temasın ardından Akşener, Özdemir'in gösterisini izlemeye gitti ve o anlara ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı.

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"UFAK BİR NEFES ARASI"

Akşener paylaşımında "Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası… Muhteşem gösteri için çok teşekkürler Baturay Özdemir. Yolun bahtın açık olsun." ifadelerini kullandı.

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"ÇOĞU ŞAKAMA GÜLDÜ"

Baturay Özdemir de bu paylaşımın üzerine Akşener'le ilgili bir paylaşım yaptı. Özdemir o tweet'inde "Bugün gösterime gelip, gülen Meral Akşener'e çok teşekkür ederim. Onore oldum, ince ruhlu biri. Çoğu şakama güldü, seyircime de çok teşekkür ederim, harikaydın Ankara!" dedi.

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Meral Akşener Baturay Özdemir ele

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