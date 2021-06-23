Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Aaron Boupendza için dünya devleri devreye girmeye devam ediyor.Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Boupendza, attığı 22 golle Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı.

KRASNODAR'I KABUL ETMEDİ

Geçen sezonun devre arasında Hatayspor ile Krasnodar, Gabonlu golcünün transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştı.24 yaşındaki yıldız isim 8.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Rusya'ya gitmek üzereydi.Ancak istediği şartlar sağlanmayınca Boupendza, Krasnodar'a gitmekten vazgeçmiş ve Hatayspor'da kalmıştı.Hatayspor'un 8 milyon euro ve bonuslar karşılığında takımdan ayrılmasına onay vereceği bilinen golcü oyuncunun yönetimden ayrılık için izin istediği bildirildi.

ARSENAL VE TOTTENHAM PEŞİNDE

Yeni adresi merak edilen golcü futbolcuya, Premier Lig'den 2 dev kulübün talip olduğu da iddia edildi.Gabon Media Time'da yer alan haberde; Ayrılığına onay çıkan Boupendza'nın transferi için Serie A ekiplerinden Atalanta ve Fiorentina devrede.Ancak asıl bomba ise İngiltere'den ezeli rakipler Tottenham ve Arsenal'in Gabonlu golcü için nabız yoklaması...

AUBAMEYANG İSMİNİ VERDİ

İngiliz basını geçtiğimiz aylarda Gabonlu yıldız Aubameyang'ın Arsenal yönetimine Boupendza'nın ismini verdiğini iddia etmişti.Haberde İngiliz devi Arsenal'in Aubameyang'ın milli takımdan arkadaşı olan Aaron Boupendza için araştırmalara başladığı kaydedildi.

GÜNCEL DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

24 yaşındaki golcü oyuncu 5 Ağustos 2020'de Bordeaux'dan Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.Futbola ülkesinin Mounana takımında başlayan Boupendza, Bordeaux'dan sırasıyla Pau, Ajaccio, Tours ve Feirense takımlarına kiralanmıştı.Boupendza'nın güncel transfer değeri ise 8.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.



