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NE GEMİLER YAKTIM 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu!

18.12.2023 20:11 | Son Güncelleme:
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Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın hayatına merhaba diyen Ne Gemiler Yaktım dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Deniz Baysal Yurtcu, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler ilk bölüme izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım ilk bölümde neler olacak? Ne Gemiler Yaktım konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylı bilgiler...

NE GEMİLER YAKTIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ne Gemiler Yaktım dizisi her pazartesi akşamı saat 20.00'da Show Tv'de ekranlara geliyor.

Ne Gemiler Yaktım kapak

NE GEMİLER YAKTIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ne Gemiler Yaktım'ın 2. Bölümünde;
Rutkay’dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan’a mı yoksa Rutkay’a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman’ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep’i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan’la Zeynep’i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir.

Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik’in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Halil’in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası’nın etrafında dolaşırken Yasemin’le tanışır. Rutkay, Fidan ve Zeynep’in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

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NE GEMİLER YAKTIM YENİ BÖLÜM KONUSU

Ne Gemiler Yaktım'ın 3. Bölümünde;
Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Toprak’ın yaşadığı öfke dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacaklara dair soru işaretleri giderek arttı.

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam eden dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; kızı Rengin hastalandığı için zor anlar yaşayan Yasemin’in çaresizliği ekrana gelirken, Fidan’ın şık bir şekilde Rutkay’la birlikte davete katılması dikkat çekiyor. Rutkay’ın Yasemin’e kuryelik yapmayı teklif etmesi izleyiciyi şaşırtırken, Halil’in öldüğünü öğrenen Toprak’ın yaşadığı öfke gerilimi artırıyor.

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NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Ne Gemiler Yaktım

Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncuları arasında, Deniz Baysal Yurtcu, Berk Hakman, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Macit Koper, Mert Denizmen, Macit Koper, Çiğdem Selışık Onat, Züleyha Yıldız ve Melisa Duru Ünal gibi isimler yer almaktadır.

Ne Gemiler Yaktım 2

NE GEMİLER YAKTIM 3. BÖLÜM İZLE!

Ne Gemiler Yaktım dizisi 3. bölümü Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.

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