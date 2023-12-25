NE GEMİLER YAKTIM 4. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizisi yeni bölüm konusu nedir? İşte oyuncuları ve isimleri

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranıda dair araştırmalar hız kazandı. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin hikayesi nedir? İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi Show Tv yayın akışı...

NE GEMİLER YAKTIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ne Gemiler Yaktım dizisi her pazartesi akşamı saat 20.00'da Show Tv'de ekranlara geliyor.

NE GEMİLER YAKTIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ne Gemiler Yaktım'ın 3. Bölümünde;

Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Toprak’ın yaşadığı öfke dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacaklara dair soru işaretleri giderek arttı.

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam eden dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; kızı Rengin hastalandığı için zor anlar yaşayan Yasemin’in çaresizliği ekrana gelirken, Fidan’ın şık bir şekilde Rutkay’la birlikte davete katılması dikkat çekiyor. Rutkay’ın Yasemin’e kuryelik yapmayı teklif etmesi izleyiciyi şaşırtırken, Halil’in öldüğünü öğrenen Toprak’ın yaşadığı öfke gerilimi artırıyor.

NE GEMİLER YAKTIM YENİ BÖLÜM KONUSU

Ne Gemiler Yaktım'ın 4. Bölümünde;

Toprak, havalimanından yaşanılanlardan sonra Yasemin’i yakın takibe alır. Neriman’ın konak içindeki oyunu Fidan için kâbusu tekrar başlatır. Ancak bu oyun Neriman’ın Rutkay ile olan ilişkisini de etkileyecektir. Tevfik'lerin apartmanına yeni taşınan genç kadın ve çocuğu merak uyandırırken; Yalnızlıktan ve çaresizlikten bunalan Yasemin, Rutkay'ın bir isteğini daha yerine getirmek zorunda kalır. Zeynep’in doğum günü için parti veren Rutkay’ın planları hiç beklenmedik bir yerden sekteye uğrar.

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncuları arasında, Deniz Baysal Yurtcu, Berk Hakman, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Macit Koper, Mert Denizmen, Macit Koper, Çiğdem Selışık Onat, Züleyha Yıldız ve Melisa Duru Ünal gibi isimler yer almaktadır.

NE GEMİLER YAKTIM 4. BÖLÜM İZLE!

Ne Gemiler Yaktım dizisi 4. bölümü Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 25 ARALIK 2023 PAZARTESİ

08:00 Bu Sabah

09:45 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Arak

05:30 Kızılcık Şerbeti







