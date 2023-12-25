NE GEMİLER YAKTIM 4. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizisi yeni bölüm konusu nedir? İşte oyuncuları ve isimleri

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranıda dair araştırmalar hız kazandı. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin hikayesi nedir? İşte 25 Aralık 2023 Pazartesi Show Tv yayın akışı...
Ne Gemiler Yaktım dizisi her pazartesi akşamı saat 20.00'da Show Tv'de ekranlara geliyor.
Ne Gemiler Yaktım'ın 3. Bölümünde;
Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Toprak’ın yaşadığı öfke dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacaklara dair soru işaretleri giderek arttı.
Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam eden dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; kızı Rengin hastalandığı için zor anlar yaşayan Yasemin’in çaresizliği ekrana gelirken, Fidan’ın şık bir şekilde Rutkay’la birlikte davete katılması dikkat çekiyor. Rutkay’ın Yasemin’e kuryelik yapmayı teklif etmesi izleyiciyi şaşırtırken, Halil’in öldüğünü öğrenen Toprak’ın yaşadığı öfke gerilimi artırıyor.
Ne Gemiler Yaktım'ın 4. Bölümünde;
Toprak, havalimanından yaşanılanlardan sonra Yasemin’i yakın takibe alır. Neriman’ın konak içindeki oyunu Fidan için kâbusu tekrar başlatır. Ancak bu oyun Neriman’ın Rutkay ile olan ilişkisini de etkileyecektir. Tevfik'lerin apartmanına yeni taşınan genç kadın ve çocuğu merak uyandırırken; Yalnızlıktan ve çaresizlikten bunalan Yasemin, Rutkay'ın bir isteğini daha yerine getirmek zorunda kalır. Zeynep’in doğum günü için parti veren Rutkay’ın planları hiç beklenmedik bir yerden sekteye uğrar.
Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.
Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncuları arasında, Deniz Baysal Yurtcu, Berk Hakman, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Macit Koper, Mert Denizmen, Macit Koper, Çiğdem Selışık Onat, Züleyha Yıldız ve Melisa Duru Ünal gibi isimler yer almaktadır.
Ne Gemiler Yaktım dizisi 4. bölümü Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.
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