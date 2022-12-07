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Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi! Kelle paça nasıl yapılır?

07.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelle paça kışın en sağlıklı çorbaları arasında yer alıyor. Vücuda anında kuvvet veren kelle paça esnaf lokantalarının vazgeçilmez lezzetlerinden. Evde esnaf lokantası usulü kelle paça yapmak istiyorsanız aşağıdaki tarif tam size göre! Bu kelle paça çorbası tarifi içen herkese şifa dağıtıyor.

Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi! Kelle paça nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon -

Kelle paça sakatatlarla beslenmeyi sevenlerin favori lezzetleri arasında bulunuyor. Bu enfes lezzetin evde yapılmasının zor olduğu düşünülüyor. Ancak tarife sadık kalındığında enfes kelle paça çorbasını çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet temizlenmiş kelle
  • Bulunabilirse temizlenmiş ayak
  • Kaynatmak için su
  • 1 tatlı kaşığı kara biber
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • Terbiyesi için 2 kaşık tereyağ
  • 1 yemek kaşığı toz biber
  • Sosu için;
  • 5-6 diş sarımsak
  • 2-3 limon

TARİF

  • Yüzülmüş ve dişleri kırılmış kelleyi ve ayakları güzelce yıkayıp, büyükçe bir tencereye üzerini aşacak kadar su koyup kaynatıyoruz.
  • Pişene kadar suyu azaldıkça gerekirse kaynar su ekliyoruz. Bir çatalla pişmesini kontrol ediyoruz. Etler lokum kıvamına geldiğinde pişmiş demektir.
  • Kelle ve ayakları tencereden çıkarıp, soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra tüm etleri küçük küçük didip, tencerede kalan suya bırakıyoruz.
  • Eksik kalırsa yine kaynar su takviyesi yapıyoruz. Tuzunu ve karabiberini ekleyip, kaynatmaya bırakıyoruz. Bu esnada bir tavada tereyağını kızdırıp, toz biberi atıyoruz.
  • Kaynayan çorbaya bu terbiyeyi ekliyoruz. Bir kaç taşım daha kaynatıp, altını kapatıyoruz. Bir kaç tane limonu sıkıp dilediğimiz kadar sarımsak dövüp, karıştırıyoruz.

AFİYET OLSUN!

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