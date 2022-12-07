Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi! Kelle paça nasıl yapılır?

Kelle paça sakatatlarla beslenmeyi sevenlerin favori lezzetleri arasında bulunuyor. Bu enfes lezzetin evde yapılmasının zor olduğu düşünülüyor. Ancak tarife sadık kalındığında enfes kelle paça çorbasını çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

MALZEMELER 1 adet temizlenmiş kelle

Bulunabilirse temizlenmiş ayak

Kaynatmak için su

1 tatlı kaşığı kara biber

2 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için 2 kaşık tereyağ

1 yemek kaşığı toz biber

Sosu için;

5-6 diş sarımsak

2-3 limon

TARİF Yüzülmüş ve dişleri kırılmış kelleyi ve ayakları güzelce yıkayıp, büyükçe bir tencereye üzerini aşacak kadar su koyup kaynatıyoruz.

Pişene kadar suyu azaldıkça gerekirse kaynar su ekliyoruz. Bir çatalla pişmesini kontrol ediyoruz. Etler lokum kıvamına geldiğinde pişmiş demektir.

Kelle ve ayakları tencereden çıkarıp, soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra tüm etleri küçük küçük didip, tencerede kalan suya bırakıyoruz.

Eksik kalırsa yine kaynar su takviyesi yapıyoruz. Tuzunu ve karabiberini ekleyip, kaynatmaya bırakıyoruz. Bu esnada bir tavada tereyağını kızdırıp, toz biberi atıyoruz.

Kaynayan çorbaya bu terbiyeyi ekliyoruz. Bir kaç taşım daha kaynatıp, altını kapatıyoruz. Bir kaç tane limonu sıkıp dilediğimiz kadar sarımsak dövüp, karıştırıyoruz.

AFİYET OLSUN!

