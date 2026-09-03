Ne iPhone ne Samsung! Akıllı telefon ödülü bu modele gitti

Görüntüleme ve Ses Uzmanları Birliği (EISA), 2026-2027 dönemi için akıllı telefon ve mobil cihaz kategorilerindeki ödüllerini açıkladı.

XIAOMI 17T PRO'YA EISA AKILLI TELEFON ÖDÜLÜ

Xiaomi 17T Pro, kamera sistemi, ekranı, amiral gemisi sınıfındaki yonga seti ve uzun pil ömrü sayesinde EISA Akıllı Telefon Ödülü'nü kazandı.

Katlanabilir telefon kategorisindeki ödül ise Honor Magic V6 modeline gitti. Honor Magic V6; sınıfının önde gelen pil kapasitesi, IP derecelendirmeleri, ekranları ve performansıyla EISA Katlanabilir Akıllı Telefon Ödülü'ne layık görüldü.

FOTOĞRAF VE VİDEO KATEGORİSİNİN KAZANANI OPPO FIND X9 ULTRA

Oppo Find X9 Ultra, EISA Fotoğraf ve Video Akıllı Telefon Ödülü'nün sahibi oldu.

EISA, cihazın yenilikçi kamera sistemi ve tavizsiz yaklaşımıyla akıllı telefon fotoğrafçılığında çıtayı yükselttiğini belirtti. Find X9 Ultra ayrıca “süper zoom fotoğraf makinelerine rakip” olarak nitelendirildi.

Kuruluş, modeli bir akıllı telefonda mümkün olan en geniş çekim aralığını, görüntü kalitesini ve yaratıcı özgürlüğü arayan fotoğrafçılar için öne çıkan seçenek olarak değerlendirdi.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA'YA YAPAY ZEKA ÖDÜLÜ

Samsung Galaxy S26 Ultra, EISA Yapay Zeka Akıllı Telefon Ödülü'nü kazandı.

EISA'nın değerlendirmesinde Now Brief ve Now Nudge gibi yapay zeka özelliklerinin yanı sıra kullanıcıların sesli ve yazılı komutlarla sahne düzeyinde düzenleme yapabilmesine imkan tanıyan yapay zeka destekli Photo Assist araçları öne çıkarıldı.

Galaxy S26 Ultra'nın dünyanın ilk dahili Privacy Display özelliği ile makine öğrenmesi destekli gizlilik uyarıları da ödül gerekçeleri arasında gösterildi.

EISA, Galaxy S26 Ultra'yı “proaktif, güvenli ve bağlama duyarlı yapay zeka için bir referans akıllı telefon” olarak tanımladı.

GALAXY BUDS4 PRO DA ÖDÜL ALDI

Samsung, akıllı telefon kategorisinin yanı sıra kablosuz kulaklık alanında da ödül kazandı.

Samsung Galaxy Buds4 Pro, EISA Kulak İçi Kulaklık Ödülü'nün sahibi oldu. EISA, kulaklığı günlük yüksek kaliteli dinleme deneyimi için çok yönlü bir seçenek olarak değerlendirdi.

Galaxy Buds4 Pro'nun Enhanced Adaptive ANC özelliğinin yanı sıra çevredeki sesleri sürekli analiz ederek gürültü seviyelerini optimize eden yapay zeka destekli Adaptive Noise Control sistemi de övgü aldı.

Acil durum uyarılarının aktif gürültü engelleme sistemini aşarak kullanıcıya ulaşmasını sağlayan Siren Detect özelliğine de dikkat çekildi. EISA ayrıca Galaxy Buds4 Pro'nun telefon görüşmelerinde son derece net ses sunduğunu belirtti.

Ödüller, yıl boyunca ürünleri kendi kriterlerine göre test eden EISA üyesi yayınların oylarıyla belirleniyor. Her ödül alan cihaz en az beş EISA üyesi yayın tarafından inceleniyor.

(Kaynak: GSMArena)