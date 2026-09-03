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Kullandığı ilaç yan etki yaptı tanınmaz hale geldi! Siyahi adamın teni beyaza döndü

Her şey sıradan bir sivilce tedavisiyle başladı ancak genç adamın başına gelenler tıp dünyasını bile şoke etti. Kullandığı bir akne ilacı yüzünden hayatı bir gecede altüst olan Kirtus Kwincy, yaşadığı sıra dışı değişimi ve son halini paylaşınca sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Kullandığı ilaç yan etki yaptı tanınmaz hale geldi! Siyahi adamın teni beyaza döndü
Çiğdem Berfin Sevinç

Genç ve sağlıklı bir adam olan Kirtus Thibodeaux (sosyal medyadaki adıyla Kirtus Kwincy), 2017 yılında cildindeki akne problemi için tıbbi bir tedaviye başladı. Ancak aldığı ilaç, vücudunda çok nadir görülen ve hayati tehlike yaratan D.R.E.S.S. sendromunu (İlaç Reaksiyonu, Eozinofili ve Sistemik Semptomlar) tetikledi. Hastanede ölüm kalım savaşı veren genç adam, bu sendromu atlatmayı başardı ama asıl şok hastaneden çıktıktan sonra yaşandı.

Kullandığı ilaç yan etki yaptı tanınmaz hale geldi! Siyahi adamın teni beyaza döndü 1

BİR YIL İÇİNDE HEM SAÇLARINI HEM TEN RENGİNİ KAYBETTİ

İlacın bağışıklık sisteminde yol açtığı hasar nedeniyle Kirtus'un vücudu kendi hücrelerine saldırmaya başladı. Çok kısa bir süre içinde:

  • Önce alopesi (saçkıran) hastalığına yakalandı ve tüm saçlarını, kaşlarını kaybetti.
  • Ardından vitiligo hastalığı baş gösterdi ve ten rengi tamamen değişerek beyazlamaya başladı.
  • Tüm bunların üzerine bir de kemik kaybı problemleriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Aynaya baktığında kendisini tanıyamadığını söyleyen Kirtus, yaşadığı depresyonu ve zorlu günleri geride bırakarak dünyaya meydan okumaya karar verdi.

Kullandığı ilaç yan etki yaptı tanınmaz hale geldi! Siyahi adamın teni beyaza döndü 2

YENİ GÖRÜNÜMÜNÜ PODYUMA TAŞIDI

Kirtus, sıra dışı görünümüyle modellik dünyasına adım attı. Hikayesi o kadar büyük bir yankı uyandırdı ki, TLC'nin dünyaca ünlü One Day in My Body programına konuk oldu ve hayatı "Acne Meds gave me Vitiligo" adıyla bir belgesele konu oldu.

Bugün Instagram'da binlerce takipçisi bulunan ve "Farklılıklarımız bizi özel kılar" mottosuyla yaşayan Kirtus, ilaçların bilinçsiz kullanımı konusunda farkındalık yaratırken, kendisi gibi görünen binlerce insana da umut ışığı olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Model ilaç siyah Vitiligo
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