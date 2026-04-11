Ne İstanbul ne Ankara! Dünyanın en akıllı şehirleri listesine o şehrimiz girdi...

Dünyanın en akıllı şehirleri açıklandı. O ilimiz, Smart21 listesine girerek dünyanın en başarılı 21 şehri arasına adını yazdırdı.

Ne İstanbul ne Ankara! Dünyanın en akıllı şehirleri listesine o şehrimiz girdi...
Gökçen Kökden

Intelligent Community Forum (ICF) tarafından açıklanan “2026 Smart21 Topluluğu” listesine giren Konya, dünyanın en başarılı 21 akıllı şehri arasında yer aldı.

Türkiye’de son yıllarda akıllı şehircilik alanında öne çıkan şehirlerden biri olan Konya, bu başarısını küresel ölçekte de tescillemiş oldu. Amerika, İspanya, Brezilya, Kanada, Hollanda ve Tayvan gibi farklı ülkelerden şehirlerin yer aldığı listede, 5 kıtadan toplam 21 şehir bulunuyor.

Ne İstanbul ne Ankara! Dünyanın en akıllı şehirleri listesine o şehrimiz girdi... 1

ULUSLARARASI BAŞARI DİKKAT ÇEKTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, elde edilen başarının şehir adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Altay, teknolojiyi merkeze alan, sürdürülebilir ve insan odaklı şehircilik anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu tür uluslararası platformlarda yer almanın, hayata geçirilen projelerin doğru bir vizyonla ilerlediğini gösterdiğini vurgulayan Altay, hedeflerinin akıllı şehircilik alanında küresel ölçekte öncü şehirler arasında yer almak olduğunu söyledi.

Ne İstanbul ne Ankara! Dünyanın en akıllı şehirleri listesine o şehrimiz girdi... 2

STRATEJİK ADIMLAR BAŞARIYI GETİRDİ

Şehrin Smart21 listesine girmesinde; dijital altyapının güçlendirilmesi, bilgiye dayalı iş gücünün geliştirilmesi, inovasyonun desteklenmesi ve vatandaş katılımını artıran uygulamalar etkili oldu.

Bu kapsamda hazırlanan “Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası 2030”, şehirde yürütülen çalışmaların planlı ve bütüncül şekilde ilerlemesine katkı sağladı.

DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Ne İstanbul ne Ankara! Dünyanın en akıllı şehirleri listesine o şehrimiz girdi... 3

Şehir genelinde hayata geçirilen fiber optik altyapı, ücretsiz Wi-Fi hizmetleri ve dijital iletişim sistemleri sayesinde kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması sağlandı. Vatandaşlar da kesintisiz ve güvenilir dijital erişim imkanına kavuştu.

ICF değerlendirmesinde; dijital bağlantı, iş gücü gelişimi, inovasyon, sürdürülebilirlik ve yönetişim alanlarındaki kriterlerin başarıyla karşılandığı belirtildi.

Smart21 listesine giren şehirler, bir sonraki aşamada “Top7” listesine kalmak için yarışacak. Yetkililer, bu hedef doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor.

Uluslararası yetkililer de elde edilen başarı dolayısıyla şehir yönetimini tebrik ederken, ilerleyen süreçte düzenlenecek organizasyonlara davetler yapıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
