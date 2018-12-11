Ne kadar gıda israf ettiğinizi biliyor musunuz?

Peki ya bir kilo kahve üretimi için 18 bin litre su harcandığını biliyor muydunuz?

Dünyanın bir tarafında yiyecekler çöpe atılırken diğer tarafında ise insanlar bir sonraki gün hayatta kalıp kalamayacağını bilmiyor.

Ama bunu değiştirmek mümkün...

