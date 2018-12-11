Ne kadar gıda israf ettiğinizi biliyor musunuz?

Peki ya bir kilo kahve \u00fcretimi i\u00e7in 18 bin litre su harcand\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyor muydunuz?\nD\u00fcnyan\u0131n bir taraf\u0131nda yiyecekler \u00e7\u00f6pe at\u0131l\u0131rken di\u011fer taraf\u0131nda ise insanlar bir sonraki g\u00fcn hayatta kal\u0131p kalamayaca\u011f\u0131n\u0131 bilmiyor. \nAma bunu de\u011fi\u015ftirmek m\u00fcmk\u00fcn...\u015ea\u015f\u0131rmaya haz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z? \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en ilgin\u00e7 seks gelene\u011fi... Karakola giren y\u0131lan b\u00f6yle sald\u0131rd\u0131Havayolu \u015firketinin 'elmas kaplama' u\u00e7a\u011f\u0131 olay oldu!
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