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Ne kadar gıda israf ettiğinizi biliyor musunuz?

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 11.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

Sadece Almanya’da bir yılda 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.

Peki ya bir kilo kahve üretimi için 18 bin litre su harcandığını biliyor muydunuz?

Dünyanın bir tarafında yiyecekler çöpe atılırken diğer tarafında ise insanlar bir sonraki gün hayatta kalıp kalamayacağını bilmiyor.

Ama bunu değiştirmek mümkün...

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Anahtar Kelimeler:
gıda israf

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