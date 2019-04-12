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Ne künefe ne de fıstık sarması! Hepsinden öte bir tatlı: Billuriye

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

Şerbetli tatlı sevenler bu lezzete hayran kalacak. Görüntü itibariyle künefeyi ya da kadayıfı andırsa da aslında lezzeti onların çok ötesinde. Varın siz düşünün artık o tadı :) Bu kadar övdükten sonra tarifini sizlerle paylaşmamak olmazdı.

Ne künefe ne de fıstık sarması! Hepsinden öte bir tatlı: Billuriye

Güneydoğu Anadolu yöresine ait olan bu tatlı, ne yazık ki künefenin gölgesinde kalmış. İşte ağzınızın tadını yerine getirecek billur kıvamında en lezzetli tatlı!

Malzemeler:
400 gr tel kadayıfı
250 gr çekilmiş Antep fıstığı
250 gr tereyağı

Şerbeti için:
5 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

İlk olarak şerbeti hazırlayacağız. 5 su bardağı suyun içine 3 su bardağı şekeri ilave edin ve kaynatın. Şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Şerbetiniz koyulaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Kullanacağınız tepsiyi bir miktar tereyağı ile yağlayın. Üzerine tel kadayıfını tel tel ayırarak yerleştirin.
250 gr tereyağını eritin ve kadayıfın üzerinde gezdirin.
Araya fıstık serpiştirin.
Üst kata da yine aynı şekilde kadayıf döşeyebilirsiniz.
Üzerine kalan yağı ve fıstıkları dağıtın. Kadayıfın üzerine güzel bir şekilde bastırın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika sonra soğuk şerbeti üzerinde gezdirin.
Servis ederken Antep fıstığı serpin.

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