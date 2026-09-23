Ne mercimek ne kelle paça! Türkiye'den bu çorba dünyada 2. sıraya yerleşti

TasteAtlas kullanıcı değerlendirmelerini dikkate alarak dünyanın en iyi çorbaları listesini oluşturdu. Dünyanın farklı ülkelerinden geleneksel çorbaların yer aldığı sıralamada Türkiye de dört farklı lezzetle temsil edildi. Türkiye adına listenin en üst sırasına çıkan çorba ise Gaziantep'in meşhur beyranı oldu.
Kuzu eti, pirinç, sarımsak ve pul biber kullanılarak hazırlanan beyran, TasteAtlas kullanıcılarından 4,5 puan aldı.
Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden olan ve geleneksel olarak sabah saatlerinde de tüketilen beyran, bu puanla listenin 2. sırasına yerleşti. Listenin zirvesinde ise Paraguay mutfağı yer aldı.
Mısır unundan hazırlanan küçük toplarla yapılan geleneksel Paraguay yemeği vori-vori, 4,7 puanla dünyanın en iyi çorbaları sıralamasında birinci oldu. Böylece beyran ile listenin zirvesindeki vori-vori arasında yalnızca 0,2 puanlık fark oluştu.
TasteAtlas'ın güncel sıralamasında ilk 10 şöyle oluştu:
Vori-vori – Paraguay
Beyran – Türkiye
Soto Betawi – Endonezya
Yokohama usulü ramen – Japonya
Tonkotsu ramen – Japonya
Sinigang na baboy – Filipinler
Tom kha gai – Tayland
Lanzhou lamian – Çin
Lohikeitto – Finlandiya
Caldo de queso – Meksika
Türkiye'den listeye giren ikinci lezzet ise mercimek çorbası oldu. Türk mutfağının en yaygın çorbalarından biri olan ve kırmızı mercimeğin soğan ile havuçla pişirilip süzülmesiyle hazırlanan mercimek çorbası, 4,4 puanla 12. sırada kendine yer buldu.
Beyran ile mercimek çorbası arasındaki puan farkı ise yalnızca 0,1 oldu. Böylece Gaziantep'in yöresel lezzeti beyran, Türkiye'nin en bilinen çorbalarından mercimeği dünya sıralamasında geride bıraktı.
Türkiye'den ilk 100'e giren çorbalar beyran ve mercimekle sınırlı kalmadı. Domates çorbası 4,2 puanla 55., kelle paça ise 4,1 puanla 69. sırada yer aldı. Böylece Türkiye'nin listedeki dört çorbasının sıralaması şöyle oldu: Beyran 2'nci, mercimek çorbası 12'nci, domates çorbası 55'inci ve kelle paça 69'uncu.
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