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Avrupa ilaç yerine bu zeytinyağını tüketiyor! Türkiye'ye talep yağıyor

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde zeytin üreticisi Oğuz Yıldırım, sezonun ilk zeytin hasadını gerçekleştirdi. Yeni sezonun ilk zeytinyağını üretmeye başlayan Yıldırım, erken hasat edilen yeşil zeytinlerin soğuk sıkım yöntemiyle işledi. İşlem sonucu elde edilen zeytinyağı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor.

Avrupa ilaç yerine bu zeytinyağını tüketiyor! Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden İznik'te başlayan yeni sezon hasadıyla birlikte üreticiler de ilk sıkım heyecanını yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde özenle toplanan zeytinler, bekletilmeden sıkım tesisine götürülerek işleniyor. Bu yöntem sayesinde zeytinin kalitesi ve aroması korunurken, yüksek polifenol değerine sahip ilk hasat zeytinyağı elde ediliyor.

Avrupa ilaç yerine bu zeytinyağını tüketiyor! Türkiye ye talep yağıyor 1

DÜNYADA ALTIN MADALYA, TÜRKİYE'DE PLATİN ÖDÜL

Üretici Oğuz Yıldırım, ilk hasat ürünlerinin dünya ve Türkiye çapında ödüllere layık görüldüğünü belirterek, "Her sezon ilk hasattan sonra aynı heyecanı yaşıyoruz. Zeytinlerin tamamı İznik Gölü çevresinden toplanıyor. İlk hasat ürünlerimiz dünyada altın madalya, Türkiye'de ise platin ödül aldı. Son derece hijyenik ve el değmeden üretim yapıyoruz. Bu yağ, adeta ilaç gibi kullanılabilecek kalitede bir zeytinyağıdır. Almanya, İngiltere, Ortadoğu ülkeleri ve Amerika'dan yoğun talep alıyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.

Avrupa ilaç yerine bu zeytinyağını tüketiyor! Türkiye ye talep yağıyor 2

Oğuz günlük zeytin sıkma kapasitesinin 80 ton civarında olduğunu ancak kendisin 30 tonu geçmediğini belirterek sezonda ortalama 100 ton zeytin yağı elde ettiğini söyledi.

Avrupa ilaç yerine bu zeytinyağını tüketiyor! Türkiye ye talep yağıyor 3

11 KİLODAN SADECE 1 LİTRE ÇIKIYOR

İlk hasat döneminde verimin düşük ancak kalitenin yüksek olduğuna dikkat çeken üreticiler, yaklaşık 11 kilogram yeşil zeytinden yalnızca 1 litre zeytinyağı elde edildiğini ifade etti. Yoğun emek gerektiren üretim süreciyle ortaya çıkan ilk hasat zeytinyağı, özellikle sağlık odaklı tüketiciler tarafından tercih ediliyor. İznik'te yeni sezonun başlamasıyla birlikte zeytinyağı üreticileri, yüksek kaliteye sahip ilk hasat yağlarını dünya pazarlarına ulaştırmaya hazırlanıyor.

Avrupa ilaç yerine bu zeytinyağını tüketiyor! Türkiye ye talep yağıyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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zeytin zeytinyağı Bursa Avrupa ilaç
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