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Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah!

24.12.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 23 yaşında olan dünyanın en zengin futbolcusu servetiyle duyanları şaşkına çeviriyor. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekleri oyuncularından olan Messi ve Ronaldo'yu bile geçen genç oyuncunun serveti kolay kolay geçilmeyecek gibi duruyor... 23 yaşındaki Faiq Bolkiah'ın yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah!

Faiq Bolkiah isimli futbolcu, dünyanın en zengin futbolcusu olarak biliniyor. 23 yaşındaki genç oyuncu yıllardır üst düzey takımlara transfer olup, 1 dakika bile süre alamayıp ayrılıklarıyla biliniyordu. Zenginliğinin sebebi kendi kazandığı paralar değil...

SERVETİ 19 MİLYAR DOLAR

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Faiq Bolkiah, 19 milyar dolar'lık servetiyle bilinen Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni. ABD vatandaşlığı da bulunan Faiq Bolkiah'ın hedefi futbolcu olmaktı ve genç yaşlarda soluğu İngiltere'de aldı. 2009'da Southampton altyapısında kariyerine başlarken 2013'te Chelsea'nin yolunu tuttu.

SONRAKİ DURAĞI LEICESTER CITY OLDU

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İngiltere'yi gençlik döneminde karış karış gezen Bolkiah'ın Chelsea'den sonraki durağı Leicester City oldu ve oyuncu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak beklenen seviye gelemedi ve oradaki kariyeri de 2020 yazında sona erdi.

İNGİLTERE'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

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İngiltere'de aradığını bulamayan oyuncu soluğu bu kez Portekiz'de aldı. Maritimo ile sözleşme imzalasa da burada da umduğunu bulamadı. Bir kez Maritimo II forması giyen oyuncu A takımda hiç şans bulamadı. Maritimo, Aralık ayının ortasında Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini feshetti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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İngiltere'de ve Portekiz'de futboluyla kendini kabul ettiremeyen Faiq Bolkiah 23 yaşına geldi. Ancak Brunei sultanının yeğeni, futbolcu olma konusunda ısrarını sürdürüyor. Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC, Bolkiah'ın yeni adresi olurken kulüp transferi resmi internet sitesinden 'Dünyanın en zengin futbolcusu' olarak duyurdu.

DÜNYANIN EN ZENGİN FUTBOLCULARI

Lionel Messi 450.700 Milyon Euro.
Cristiano Ronaldo 354.000 Milyon Euro.
Neymar 252.700 Milyon Euro.
Eden Hazard 130.500 Milyon Euro.
Harry Kane 91.300 Milyon Euro.
Raheem Sterling 89.800 Milyon Euro.
Antoine Griezmann 88.300 Milyon Euro.


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Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Lionel Messi
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