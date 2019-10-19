Ne Pro ne Pro Max: Apple’ı en çok iPhone 11 şaşırttı!

Apple iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’i geçtiğimiz Eylül ayında tanıttı. Teknoloji devinin akıllı telefon piyasasında bu yılki en büyük kozu olacak olan iPhone 11 serisi geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa çıktı. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatı ve kamera tasarımı ile büyük tartışmalar yaratırken, iPhone 11 ise fiyatı ve performansı ile dünya çapında bir trend yarattı. Çoğunluk iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’ın kamera tasarımını yerden yere vuradursun, gelen son raporlara göre iPhone 11 sessiz sedasız büyük abilerini çoktan geçti bile.

iPHONE 11 APPLE TARİHİNE GEÇEBİLİR!

iPhone 11 hakkında gelen son raporlar iPhone 11’in en çok satan iPhone sıralamasında tarihi bir yer edineceğini öngörüyor. Zira rapora göre, Apple tahmin edilenin çok çok üzerinde bir sayıda iPhone 11 sevkiyatı yapacak. Bu sevkiyatın sayısı Apple tedarikçilerine göre 75 milyonu aşacak gibi. Bu bir akıllı telefon için oldukça büyük bir rakam.

PEKİ İPHONE 11 NEDEN BU KADAR ÇOK İLGİ ÇEKTİ?

Apple için aslında bu durum pek sürpriz değil. Zira ABD’li şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone XR modeli ile de benzer sevkiyat rakamlarına ulaşmıştı. Ancak bu yıl iPhone XR’ın halefi olarak sunulan iPhone 11 fiyatı ile olsun, iPhone XR’da olmayan çift kamerası ile olsun birçok Android ve İOS kullanıcısını kendisine çekmeyi başardı.

