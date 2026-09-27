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Ne toz kalıyor ne çizik: Parkelerinize çay dökün!

Yaz boyunca açık kalan kapı ve pencereler nedeniyle evlerde toz birikmesi kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle ahşap zeminlerde biriken tozun içinde kum ve küçük parçacıklar bulunabiliyor. Bu parçalar çorapların altında zeminde sürüklenerek ince çiziklere neden olabiliyor. Ancak evde bulunan iki malzemeyle ahşap zeminleri basitçe temizlemek mümkün.

Ne toz kalıyor ne çizik: Parkelerinize çay dökün!
Çiğdem Berfin Sevinç

Temizlik uzmanlarına göre ahşap zeminlerde kullanılan bazı güçlü kimyasallar yüzeye zarar verebiliyor. Bunun yerine evde bulunan siyah çay, şaşırtıcı ama bir o kadar da kurtarıcı bir alternatif olarak kullanılıyor.

Uzmanlar tarafından siyah çayın içerisinde bulunan tanen adı verilen bitkisel bileşiklerin kiri çözmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Uygulamanın ahşabın doğal rengini daha belirgin hale getirebildiği ve hafif izlerin görünümünü azaltabildiği de ifade ediliyor.

Ne toz kalıyor ne çizik: Parkelerinize çay dökün! 1

ÇAY POŞETLERİNİ ATMAYIN

Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit.

  • 1 litre su
  • 2-3 siyah çay poşeti
  • 120 ml beyaz sirke
  • Birkaç damla uçucu yağ

Sirke kullanmak isteğe bağlı. Yüzeydeki yağlı kalıntıların temizlenmesine yardımcı olabilir ancak bazı ahşap yüzeylerde matlaşmaya veya hasara neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalı.

Bu nedenle hazırlanan karışımı zeminin tamamına uygulamadan önce küçük ve görünmeyen bir alanda denemek gerekiyor. Evde kedi veya köpek varsa uçucu yağ kullanımından da kaçınılması öneriliyor.

KAYNAR SUYU DOĞRUDAN ZEMİNE DÖKMEYİN

Öncelikle suyu kaynatıp bir kaba alın ve çay poşetlerini içerisine bırakın. Çayın yaklaşık 15-20 dakika demlenmesini bekleyin.

Burada önemli olan nokta, karışımın oda sıcaklığına kadar soğumasını beklemek. Kaynar su ahşabın genleşmesine ve şeklinin bozulmasına neden olabilir.

Çay hazırlandıktan sonra karışımı temizlik kovasına aktarın. İsteğe bağlı olarak sirke ve uçucu yağ ekleyebilirsiniz.

Ne toz kalıyor ne çizik: Parkelerinize çay dökün! 2

PASPAS ISLAK DEĞİL, NEMLİ OLMALI

Paspası karışıma batırdıktan sonra iyice sıkın. Ahşap zeminin fazla suyla temas etmemesi gerekiyor.

Temizliği küçük bölümler halinde yapın ve zeminde su birikintisi bırakmayın. Ardından zeminin doğal şekilde kurumasını bekleyin.

Doğru uygulandığında bu basit yöntem, ekstra temizlik ürünü kullanmadan ahşap zeminin daha temiz ve parlak görünmesine yardımcı olabilir.

*İç görsel yapay zeka ile hazırlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Çay parke
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