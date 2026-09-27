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Xiaomi’den telefonun arkasına takılan gitar! Fiyatı açıklandı

Xiaomi, 18 Pro serisinin arka ekranıyla birlikte kullanılabilen manyetik Pocket Guitar aksesuarını tanıttı. Katlanabilir aksesuar, telefona bağlanarak uygulama üzerinden gitar çalma deneyimi sunuyor.

Xiaomi’den telefonun arkasına takılan gitar! Fiyatı açıklandı
Enes Çırtlık

Xiaomi, 18 Pro ve 18 Pro Max için alışılmadık bir aksesuar duyurdu: Xiaomi Pocket Guitar. Siyah ve kırmızı renk seçenekleri bulunan cihaz, mıknatısla telefonun arkasına tutunuyor. Katlandığında ise arka ekranın üzerinde duruyor.

Aksesuar açıldığında menteşeyle birbirine bağlı iki bölümü ortaya çıkıyor. Bir tarafta akor seçmek için düğmeler, diğer tarafta ise tellere benzer bir çalma yüzeyi bulunuyor. Ters yöne katlandığında küçük bir telefon standı olarak da kullanılabiliyor.

ARKA EKRAN ÇALARKEN GÖRÜNÜR KALIYOR

Pocket Guitar, telefona Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve Çinli şarkı söyleme uygulaması Changba ile çalışıyor. Uygulamada iki çalma modu var. Akor modunda kullanıcı, I’den VII’ye kadar numaralandırılmış düğmelerden akor seçip diğer eliyle yüzeyi çalıyor. Ritim modunda ise doğru akoru seçmek gerekmiyor; kullanıcı ritmi takip ederken geri kalanını uygulama üstleniyor.

Xiaomi 18 Pro serisinin arka ekranı, çalma yüzeyinin üstünde kaldığı için kullanıcı ekrandaki kontrolleri ve bilgileri elini çekmeden görebiliyor.

Xiaomi’den telefonun arkasına takılan gitar! Fiyatı açıklandı 1

Pocket Guitar, diğer Xiaomi telefonlara ve iOS 14 veya üzerini çalıştıran iPhone’lara da Changba üzerinden bağlanabiliyor. Ancak arka ekranla kullanılan çalma ve kayıt özellikleri Xiaomi 18 Pro serisine özgü. Diğer telefonlarda şarkı seçme, çalma ve akort işlemleri ön ekran üzerinden yapılıyor.

Aksesuarda 630 mAh batarya ve şarj için USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Xiaomi, tek şarjla 30 güne kadar kullanım sunduğunu belirtiyor. Çin’de satışa çıkan Pocket Guitar’ın fiyatı 599 yuan; bu tutar yaklaşık 90 dolara karşılık geliyor.

Kaynak: GizmoChina

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Anahtar Kelimeler:
Gitar Xiaomi
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