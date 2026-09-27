Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Özel dedektif açıkladı: Aldatan kişiyi bu soru ele veriyor!

İlişkilerde aldatılma şüphesi yaşayanların en çok merak ettiği sorulardan biri, karşısındaki kişinin gerçeği saklayıp saklamadığını nasıl anlayacağı. Özel dedektife göre bunun için telefon karıştırmak ya da gizlice takip etmenize gerek yok. Dedektif yüzlerce vakada karşılaştığı bir tepkinin, şüphe uyandıran en önemli işaretlerden biri olduğunu söylüyor. Sizi kandıran partnerinizin gizli hareketinin detayları haberimizde:

Özel dedektif açıkladı: Aldatan kişiyi bu soru ele veriyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Venus Investigations adlı özel soruşturma şirketinin sahibi, aldatma şüphesi bulunan kişilere doğrudan "Beni aldatıyor musun?" diye sorulmasını öneriyor.

Ancak asıl dikkat edilmesi gerekenin verilen cevaptan çok cevabın şekli olduğunu belirtiyor.

Özel dedektife göre karşı taraf doğrudan "Hayır" demek yerine konuyu değiştiren, kendini savunan veya soruyu soran kişiyi suçlayan bir cevap veriyorsa bu durum şüphe yaratabilir.

Örneğin "Gerçekten benim seni aldatacağımı mı düşünüyorsun?" ya da "Bana nasıl böyle bir suçlama yöneltebilirsin?" gibi cevapların doğrudan bir inkâr anlamına gelmediğini söylüyor.

Özel dedektif açıkladı: Aldatan kişiyi bu soru ele veriyor! 1

SAVUNMAYA GEÇMEK DE DİKKAT ÇEKEN İŞARETLERDEN BİRİ

Uzmanlara göre yalnızca bu tür bir cevap üzerinden bir kişinin aldattığı sonucuna varmak mümkün değil. Ancak sürekli olarak sorulardan kaçmak, basit sorular karşısında aşırı savunmacı davranmak veya konuyu karşı tarafın üzerine çevirmek ilişkide iletişim sorunu olduğuna işaret edebilir.

Titan Investigations da aldatma şüphesi bulunan ilişkilerde kaçamak cevaplar, aşırı hassasiyet ve savunmacı tavırların dikkat çekebileceğini belirtiyor.

Şirketin değerlendirmesine göre bazı kişiler kendilerine yöneltilen soruları cevaplamak yerine karşısındaki kişiyi suçlayabiliyor. Hatta "paranoyaksın" veya "sen de bana güvenmiyorsun" gibi ifadelerle konuyu farklı bir noktaya çekebiliyor.

Özel dedektif açıkladı: Aldatan kişiyi bu soru ele veriyor! 2

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Özel dedektifin paylaşımı sosyal medyada da farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu yöntemi kendi yaşadıkları ilişkiler üzerinden desteklerken, bazıları ise doğrudan "Hayır" cevabının da her zaman gerçeği göstermeyeceğini savundu.

Bu nedenle uzmanların dikkat çektiği nokta, tek bir cevabı kesin kanıt olarak görmek yerine kişinin genel davranışlarını ve ilişkideki iletişim biçimini değerlendirmek.

Özel dedektif açıkladı: Aldatan kişiyi bu soru ele veriyor! 3

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çinli şirketten telefonun arkasına takılan gitar! Fiyatı açıklandıÇinli şirketten telefonun arkasına takılan gitar! Fiyatı açıklandı
Samsung’a patent davası! Galaxy S23 Ultra da listedeSamsung’a patent davası! Galaxy S23 Ultra da listede

Anahtar Kelimeler:
Dedektif Aldatma aldatmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Tera Portföy Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

Tera Portföy Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.