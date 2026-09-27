Özel dedektif açıkladı: Aldatan kişiyi bu soru ele veriyor!

Venus Investigations adlı özel soruşturma şirketinin sahibi, aldatma şüphesi bulunan kişilere doğrudan "Beni aldatıyor musun?" diye sorulmasını öneriyor.

Ancak asıl dikkat edilmesi gerekenin verilen cevaptan çok cevabın şekli olduğunu belirtiyor.

Özel dedektife göre karşı taraf doğrudan "Hayır" demek yerine konuyu değiştiren, kendini savunan veya soruyu soran kişiyi suçlayan bir cevap veriyorsa bu durum şüphe yaratabilir.

Örneğin "Gerçekten benim seni aldatacağımı mı düşünüyorsun?" ya da "Bana nasıl böyle bir suçlama yöneltebilirsin?" gibi cevapların doğrudan bir inkâr anlamına gelmediğini söylüyor.

SAVUNMAYA GEÇMEK DE DİKKAT ÇEKEN İŞARETLERDEN BİRİ

Uzmanlara göre yalnızca bu tür bir cevap üzerinden bir kişinin aldattığı sonucuna varmak mümkün değil. Ancak sürekli olarak sorulardan kaçmak, basit sorular karşısında aşırı savunmacı davranmak veya konuyu karşı tarafın üzerine çevirmek ilişkide iletişim sorunu olduğuna işaret edebilir.

Titan Investigations da aldatma şüphesi bulunan ilişkilerde kaçamak cevaplar, aşırı hassasiyet ve savunmacı tavırların dikkat çekebileceğini belirtiyor.

Şirketin değerlendirmesine göre bazı kişiler kendilerine yöneltilen soruları cevaplamak yerine karşısındaki kişiyi suçlayabiliyor. Hatta "paranoyaksın" veya "sen de bana güvenmiyorsun" gibi ifadelerle konuyu farklı bir noktaya çekebiliyor.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Özel dedektifin paylaşımı sosyal medyada da farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu yöntemi kendi yaşadıkları ilişkiler üzerinden desteklerken, bazıları ise doğrudan "Hayır" cevabının da her zaman gerçeği göstermeyeceğini savundu.

Bu nedenle uzmanların dikkat çektiği nokta, tek bir cevabı kesin kanıt olarak görmek yerine kişinin genel davranışlarını ve ilişkideki iletişim biçimini değerlendirmek.