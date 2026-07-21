Ne vurmak ne koklamak! Karpuz seçmenin en doğru yöntemi açıklandı

Pazarda ya da markette karpuz seçmek çoğu zaman şansa bırakılıyor. Meyve üreticileri, kabuk yapısından sapına kadar dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar sayesinde tatlı ve olgun bir karpuz seçmenin mümkün olduğunu ifade ediyor.

TARLA LEKESİNE DİKKAT

Karpuz seçerken ilk bakılması gereken noktalardan biri, meyvenin yere temas eden kısmındaki 'tarla lekesi' oluyor. Bu bölümün krem sarısı ya da koyu sarı renkte olması, karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösterebiliyor. Beyaza yakın renkteki lekeler ise karpuzun erken hasat edilmiş olabileceğine işaret edebiliyor.

SAPI KURUMUŞ OLMALI

Karpuzun sap kısmı da önemli ipuçları veriyor. Sapın yeşil yerine kurumuş ve kahverengiye dönmüş olmasının, meyvenin doğal olgunluğa ulaştığını gösterebileceğini belirtiyor.

KABUĞU MAT GÖRÜNÜMLÜ OLMALI

Parlak kabuklu karpuzların tam olgunlaşmamış olabileceği ifade edilirken, hafif mat görünüme sahip kabukların daha olgun meyvelerde görüldüğü belirtiliyor. Ayrıca kabuğun çiziksiz ve eziksiz olması da tazelik açısından önem taşıyor.

AĞIR OLANI TERCİH EDİN

Aynı büyüklükteki iki karpuzdan daha ağır olanın tercih edilmesini öneriyor. Ağırlığın, karpuzun su oranının yüksek olduğuna işaret edebileceği ve daha sulu bir iç yapıya sahip olabileceği ifade ediliyor.

Kesilmemiş karpuzun serin ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edilmesini öneriyor. Kesildikten sonra ise streç film veya kapaklı saklama kabıyla buzdolabında saklanması hem tazeliği hem de lezzeti korumaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.