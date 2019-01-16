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Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 16.01.2019 19:40 | Son Güncelleme

Denizli'de Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi Asena Altıntaş (22), ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Asena Altıntaş, ailesiyle yaşadığı evlerinde, odasında iple tavana asılı bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Asena Altıntaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen genç kızın cesedi, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli merkezefendi intihar

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