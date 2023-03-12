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Ne yaptın Edin Visca! Trabzonspor - Adana Demirspor maçında oyuna girdi, 5 dakikada her şeyi değiştirdi...

12.03.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Hafta içinde hem başkanı Ahmet Ağaoğlu hem de teknik direktörü Abdullah Avcı'nın istifa ettiği bordo - mavililer, karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı. Trabzonspor adına maçın seyrini değiştiren oyuncu ise 2023 yılında ilk müsabakasına çıkan Edin Visca oldu. İşte detaylar...

Ne yaptın Edin Visca! Trabzonspor - Adana Demirspor maçında oyuna girdi, 5 dakikada her şeyi değiştirdi...

Hafta içinde hem başkanı hem de teknik direktörü istifa eden Trabzonspor ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

OYUNA 76'DA GİRDİ

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İlk yarısı 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın 76. dakikasında sakatlığını atlatan Edin Visca, Manolis Siopis'in yerine oyuna girdi.

ÖNCE ASİST YAPTI

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Bordo - mavili formayla 2023 yılındaki ilk maçına çıkan Visca, topla ilk buluşmasında korner kullandı. Bosnalı futbolcunun yaptığı ortaya iyi yükselen Vitor Hugo, 78. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

FRİKİKTEN RAKİBNİ AVLADI

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Bu golden 3 dakika sonra ise dar açıdan kazanılan frikikte topun başına geçen Visca, direkt kaleyi düşündü ve meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Asist ve golüyle takımını sırtlayan yıldız futbolcu, taraftarlarından büyük alkış aldı.

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