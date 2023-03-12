Ne yaptın Edin Visca! Trabzonspor - Adana Demirspor maçında oyuna girdi, 5 dakikada her şeyi değiştirdi...

Hafta içinde hem başkanı hem de teknik direktörü istifa eden Trabzonspor ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

OYUNA 76'DA GİRDİ

İlk yarısı 1-1 sonuçlanan karşılaşmanın 76. dakikasında sakatlığını atlatan Edin Visca, Manolis Siopis'in yerine oyuna girdi.

ÖNCE ASİST YAPTI

Bordo - mavili formayla 2023 yılındaki ilk maçına çıkan Visca, topla ilk buluşmasında korner kullandı. Bosnalı futbolcunun yaptığı ortaya iyi yükselen Vitor Hugo, 78. dakikada kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

FRİKİKTEN RAKİBNİ AVLADI

Bu golden 3 dakika sonra ise dar açıdan kazanılan frikikte topun başına geçen Visca, direkt kaleyi düşündü ve meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Asist ve golüyle takımını sırtlayan yıldız futbolcu, taraftarlarından büyük alkış aldı.

