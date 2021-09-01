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  4. Ne yaptın Rita Ora? Minicik kot iç çamaşırı takipçilerini rahatsız etti

Ne yaptın Rita Ora? Minicik kot iç çamaşırı takipçilerini rahatsız etti

01.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taika Waititi ve Tessa Thompson ile üçlü ilişkisiyle gündeme gelen Rita Ora son dönemde tarzıyla da dikkat çekiyor. Rita Ora son olarak sınırları zorladığı tarzıyla hayranlarını da rahatsız etti.

Ne yaptın Rita Ora? Minicik kot iç çamaşırı takipçilerini rahatsız etti

Yaptığı cesur paylaşımlarla ve özel hayatıyla gündeme gelen Rita Ora sınırları zorladı. Malibu'daki son müzik video çekimi için minik kot iç çamaşırları tercih eden Rita Ora sosyal medyada tepki gördü.

30 yaşındaki ünlü şarkıcı klip çekimi için elinden ne geliyorsa yaptı. Sütyensiz gömlek tercih eden ve düğmelerini de iniklemeyen Ora altına ise minicik bir iç çamaşırı seçti.

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Son dönem ünlüler dünyasında moda olan yok gibi jean şortların da ötesine giden Rita Ora'nın tarzı takipçilerine fazla geldi.

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Rita Ora'nın bu iddialı tarzı sonrası takipçilerinin bir kısmı "Hiç giymeseydin", "Yalnızca bot giysen de olurmuş" gibi yorumlar da bulundu.

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Bazı takipçiler ise bu tarzı çok iddialı bulmasının yanında çok beğendi.


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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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