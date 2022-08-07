Ne yaptın Serdar Dursun! Kafasına koydu, Beşiktaş ve Galatasaray...

Serdar Dursun'un Fenerbahçe kariyeri bitmek üzere... Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin ardından kadroya girmekte zorlanan Serdar Dursun takımdan ayrılmak istiyor.

JORGE JESUS SİNYALİ VERDİ

Öte yandan Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE

Serdar Dursun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı Beşiktaş ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Serdar Dursun'un da Fenerbahçe'den sonra bu takımlara gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...



