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Ne yaptın Serdar Dursun! Kafasına koydu, Beşiktaş ve Galatasaray...

07.08.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gelen yeni transferlerden sonra Serdar Dursun'a kulübe yolu gözüktü. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan golcü oyuncu takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Bu olayın ardından hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.

Ne yaptın Serdar Dursun! Kafasına koydu, Beşiktaş ve Galatasaray...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Serdar Dursun'un Fenerbahçe kariyeri bitmek üzere... Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerin ardından kadroya girmekte zorlanan Serdar Dursun takımdan ayrılmak istiyor.

JORGE JESUS SİNYALİ VERDİ

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Öte yandan Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE

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Serdar Dursun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı Beşiktaş ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Serdar Dursun'un da Fenerbahçe'den sonra bu takımlara gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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