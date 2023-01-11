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Ne yaptın Weghorst! Bu sabah idmanda yaptığı hareket taraftarların sabrını taşırdı!

11.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wout Weghorst, az önce sona eren Beşiktaş antrenmanında yer almadı. Konyaspor ile zorlu bir deplasmanda mücadele edecek Beşiktaş'ta Weghorst'tan gelen bu haber keyifleri kaçırdı. Manchester United'a gitmek için siyah-beyazlılardan anlayış bekleyen Weghorst'un bu durumuna inanmayan taraftarlar sosyal medya üzerinden yüzlerce yorum yaptı.

Ne yaptın Weghorst! Bu sabah idmanda yaptığı hareket taraftarların sabrını taşırdı!
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, Manchester United'a gitmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlıların bugün yapılan antrenmanında ağrılarını gerekçe göstererek katılmayan Weghorst'un Konyaspor deplasmanına da gelmek istemediği öğrenildi.

"AĞLARIM VAR" DEDİ, KONYA'YA DA GİTMEK İSTEMİYOR

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Beşiktaş'ın bugün yapılan idmanında yer almayan Weghorst, hafta sonu oynanacak Konyaspor deplasmanına gitmek istemediği öğrenildi. Manchester United'a transfer olmayı kafasına koyan Weghorst, kafasında Beşiktaş'ı tamamen bitirdi.

TARAFTARLARDAN "İHANET" TARTIŞMASI

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Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Wout Weghorst için ''ihanet'' tartışmalarını sosyal medyada gündeme getirdi. Manchester United'a gitmek için sakatlığını bahane ettiğini iddia eden taraftarlar yıldız oyuncuya tepki gösteriyor.


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