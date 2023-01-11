Ne yaptın Weghorst! Bu sabah idmanda yaptığı hareket taraftarların sabrını taşırdı!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, Manchester United'a gitmek için gün sayıyor. Siyah-beyazlıların bugün yapılan antrenmanında ağrılarını gerekçe göstererek katılmayan Weghorst'un Konyaspor deplasmanına da gelmek istemediği öğrenildi.

"AĞLARIM VAR" DEDİ, KONYA'YA DA GİTMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın bugün yapılan idmanında yer almayan Weghorst, hafta sonu oynanacak Konyaspor deplasmanına gitmek istemediği öğrenildi. Manchester United'a transfer olmayı kafasına koyan Weghorst, kafasında Beşiktaş'ı tamamen bitirdi.

TARAFTARLARDAN "İHANET" TARTIŞMASI

Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Wout Weghorst için ''ihanet'' tartışmalarını sosyal medyada gündeme getirdi. Manchester United'a gitmek için sakatlığını bahane ettiğini iddia eden taraftarlar yıldız oyuncuya tepki gösteriyor.



