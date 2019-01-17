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Ne yaptınız kızlar! Hesaba katmadıkları detay 3 liseli kızı yakalattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de pazartesi gününden bu yana kayıp liseli 3 kız, cep telefonlarının sinyali takip edilerek okul arkadaşlarının evinde bulunup ailelerine teslim edildi. Öğrenciler, karne korkusu nedeniyle evden kaçtıklarını ileri sürdü.

Ne yaptınız kızlar! Hesaba katmadıkları detay 3 liseli kızı yakalattı

Kentte özel bir lisede eğitim gören S.Ş., A.G. ve Y.Ü., önceki gün okula gitmek için evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Öğrencilerin aileleri, okula gitmeyen, akşam eve de dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusu yaptı. 3 kızın bulunması için fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, liseli 3 kızı bulabilmek için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalleri takip edilen kayıp öğrencilerin, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan okul arkadaşları M.C. adlı kızın evinde olduğu belirlendi. Eve giden ekipler, S.Ş., A.G. ve Y.Ü.'yü alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Notlarının kötü olduğunu, cuma günü alacakları karneler ile evlerine gitmek istemedikleri için kaçtıklarını ileri süren öğrenciler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale lise öğrenci

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