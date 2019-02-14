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Ne yaptıysa trafik polisinden kaçamadı

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

Rusya'da trafik polisinin evrak kontrolü yapmak istediği aracın sürücüsü kaçmak istedi. Seyir halindeki araca tutunan polis son anda kurtulurken, kaçan araç sürücüsü ise park halindeki otomobile çarparak durabildi. O anlar başka bir araç kamerasınca böyle kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafik polisinin evrak kontrolü yapmak istediği aracın sürücüsü kaçmak istedi.

Polis hareket halindeki aracın direksiyonuna tutundu. Sürücü ve polis, seyir halindeki araçta direksiyon mücadelesi verirken, araç park halindeki bir otomobile çarpmak üzereyken polis kendini yola attı. Araçların arasında sıkışmaktan ramakla kurtulan polis, park halindeki otomobile vuran araçtakilerin peşine düştü. Araçta bulunan yolcular ara sokaklara doğru kaçarken; polis, sürücüyü yakalamak için aracın yanına geldi. Yolcu koltuğundan araç dışına çıkan sürücü de kaçmak için yola atladı ve yolun karşısına geçmek istedi ancak yoldan geçen bir araç çarptı.

Hafif yaralanan sürücü gözaltına alındı. Polis, sürücü ve kaçan kişilere dair soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya polis trafik kontrolü

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