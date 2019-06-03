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Ne yazık ki doğaya bu zararı biz verdik! Ama düzeltebiliriz

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

İnsanın doğal yaşama verdiği zararı bu fotoğraflardan daha iyi hiç bir şey anlatamazdı. Bu fotoğraflara bakmaya insanın yüreği el vermiyor, içinizi tarifsiz bir üzüntü sarıyor. Biz insanlar olarak bu hale getirdiysek düzeltebiliriz de yeter ki isteyelim ve bilinçli olalım.

Ne yazık ki doğaya bu zararı biz verdik! Ama düzeltebiliriz

İnsanın bu fotoğraflara bakarken içinin parçalanması için illaki sıkı bir hayvansever olması gerekmiyor, biraz duygunuz varsa dağılıyorsunuz. İnsan oğlunun her gün ürettiği tonlarca atık sayesinde yaban hayatı hiç farkında olmadığımız şekillerde zarar görüyor. Deniz kaplumbağaları, foklar, martılar, balinalar ve hatta leylekler bizim ürettiğimiz atıklar sebebiyle ölüyor; tabiatın dengesi geri döndürülemez şekilde bozuluyor. Belki bu fotoğraflar içinizdeki “Bir şeyler yapmalıyız!” diyen sesin daha gür çıkmasına sebep olur da insanın doğal yaşama verdiği zararı önlemek için adımlar atmaya başlarız.

DİKKAT: Bazı fotoğraflar hassas kişileri rahatsız edebilecek görüntüler içermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
doğal yaşam doğa çevre kirliliği

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