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Necati Şaşmaz boşandı! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

17.05.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz’ın karşılıklı açtıkları boşanma davasında mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini reddederken çocukların velayeti Nagehan Şaşmaz’da kaldı. Mahkeme 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL tazminat ödemesine hükmederken, mahkemenin aldığı 'tarikat' detayı dikkat çekti.

Necati Şaşmaz boşandı! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Nagehan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendi. Çiftin 4 yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi.

20 MİLYON TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMİŞTİ

Necati Şaşmaz, 2019 şubatında Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ile 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Nagehan Şaşmaz da 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Nagehan Şaşmaz’ı avukat Deniz Ketenci, Necati şaşmaz’ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verirken, baba ile kişisel ilişki günleri tayin etti.

Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmasına karar veren mahkeme her hafta çarşamba günleri saat 18:00’de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.

2 ÇOCUK İÇİN 16 BİN TL NAFAKA

Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme Nagehan Şaşmaz'ın istediği yoksulluk talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak reddederken, Necati Şaşmaz’ın iki çocuğu için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

TARİKAT MERKEZİNE GÖTÜRÜLMESİ TALEBİNE RET

Mahkeme ayrıca çocukların iddiaları doğrultusunda Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezine götürmemesi konusunda Nagehan Şaşmaz'ın bir karar verilmesi konusundaki talebinin yargılanmanın esasına yönelik olmaması nedeniyle reddetti.

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Necati Şaşmaz
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