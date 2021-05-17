Necati Şaşmaz boşandı! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Nagehan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendi. Çiftin 4 yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi.

20 MİLYON TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMİŞTİ

Necati Şaşmaz, 2019 şubatında Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ile 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Nagehan Şaşmaz da 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Nagehan Şaşmaz’ı avukat Deniz Ketenci, Necati şaşmaz’ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verirken, baba ile kişisel ilişki günleri tayin etti.

Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmasına karar veren mahkeme her hafta çarşamba günleri saat 18:00’de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.