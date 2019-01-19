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Necati Şaşmaz'ın fotoğrafı Münbiç saldırısının faili olarak paylaşıldı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 19.01.2019 00:49 | Son Güncelleme

İran resmi haber ajansı Press TV, Necati Şaşmaz'ı MİT ajanı olarak gösteren sahte paylaşımı gerçek gibi haberleştirdi. Kurtlar Vadisi dizisiyle ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz'ı saldırının faili gibi gösteren ajans, alay konusu oldu.

Necati Şaşmaz'ın fotoğrafı Münbiç saldırısının faili olarak paylaşıldı

İran resmi haber ajansı Press TV, Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncusu Necati Şaşmaz'ı MİT ajanı olarak gösteren sahte tweeti gerçek gibi haberleştirdi. Ajans, Münbiç saldırısının failini MİT gibi gösterdi ve YPG’nin iddialarına destek çıktı.

İran Resmi Haber Ajansı Press TV'nin yaptığı habere Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki geldi. İran ajansı, daha sonra haberi kaldırdı.

Bir Twitter kullanıcısı bu paylaşımın altına, "Memati, Abdulbey nerede onları da MİT'çi diye yutturmayın İranlıların devrelerini yaktırmayın" notunu düştü.

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MÜNBİÇ'TEKİ SALDIRI

Münbiç şehir merkezinde iki gün önce ABD askerlerine yönelik bir saldırı düzenlenmişti. Şehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranda saat 14.00 sularında buyuk çaplı bir patlama meydana geldi.

Saldırıyı IŞİD üstlendi. Reuters'a göre, saldırıda 4 ABD askeri toplam 16 kişi öldü.

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