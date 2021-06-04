Necati Şaşmaz'ın zikir videosu! Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile ünlenen Necati Şaşmaz, eski eşinin gündeme bomba gibi düşen iddiaları ile gündeme geldi.

ESKİ EŞİN İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Şaşmaz'ın eski eşi ve 2 oğlunun annesi Nagehan Kaşıkçı'nın boşanma dosyasındaki iddiaları dikkat çekti. Eski eşinin kendini mehdi olarak gördüğünü iddia eden Kaşıkçı, ayrıca Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu da dosyaya ekledi; 8 yaşındaki oğlunun da bu tarikatın veliahtı olarak görüldüğünü ileri sürdü.

KURTLAR VADİSİ IRAK FİLMİNDEKİ SAHNEYİ HATIRLATTI

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın dava dosyasında yer alan zikir videosu ise bugünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Kalabalık bir grup eşliğinde zikir çeken Şaşmaz'ın o anları, akıllara Kurtlar Vadisi Irak filmindeki bir sahneyi getirdi. Söz konusu filmdeki sahnede de aynı şekilde kalabalık bir grubun zikir çektiği anlar yer alıyor.

8 YAŞINDAKİ OĞLUNU TARİKATIN VELİAHTI OLARAK GÖRÜYORLAR

Necati Şaşmaz'ın gündem olan zikir videosunda kalabalığın tam ortasında bulunan küçük çocuk dikkat çekmişti. O çocuğun Şaşmaz ve Kaşıkçı'nın 8 yaşındaki oğulları A.N olduğu öğrenildi. Kaşıkçı'nın iddiasına göre sekiz yaşında olan oğulları A.N. tarikatın gelecekteki lideri kabul ediliyor. Yaşlı müritler A.N.'ye 'Ağabey' diye sesleniyor, çocuğun elini öpüyor.

