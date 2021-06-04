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Bomba iddia: Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyor

04.06.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Necati Şaşmaz'ın boşandığı Negahan Kaşıkçı eski eşinin kendini mehdi olarak gördüğünü iddia etti.

Bomba iddia: Necati Şaşmaz kendisini mehdi olarak görüyor

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Negahan Kaşıkçı’nın karşılıklı açtıkları boşanma davası geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı. Mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini reddederken çocukların velayeti Negahan Kaşıkçı'da kaldı. Aynı zamanda 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL tazminat ödemesine hükmedilirken, davadaki 'tarikat' detayı da dikkat çekti.

NECATİ ŞAŞMAZ İÇİN 'MEHDİ' İDDİASI

Negahan Kaşıkçı mahkemeden Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezine götürmemesi konusunda talep de bulundu ama mahkeme bu talebi reddetti. Tarikat detayıyla ilgili iddianameden ilginç bilgiler basına sızdı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre; Negahan Kaşıkçı, Şaşmaz'ın kendini mehdi olarak gördüğünü mahkemede dile getirdi.

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ZİKİR VİDEOSU İDDİANAMEYE GİRDİ

Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunun iddianameyi sunulması ise sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Şaşmaz 8 yaşındaki oğlunu bu tarikatın veliahttı olarak görüyor ve oğlunun sık sık zikir için tarikata götürüyor.

Şaşmaz'ın avukatı da zikir videosunu kabul ederken tarikat konusunu ise yalanlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Olacağı buydu adama verdiniz gazı verdiniz gazı adam kendini birak normal bi sey olmayı mehdi zannediyo vay zavallı vay
adam evladını ne güzel yetiştiriyor.
halla halla bak sen Polat Alemdara

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