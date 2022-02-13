Necati Şaşmaz kimdir, aslen nereli? Kurtlar Vadisi yıldızı uzun süre sonra ekranlara döndü! İbo Show'a konuk olan Necati Şaşmaz'ın hayatı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, İbo Show'un konuğu oldu. Asıl mesleğinin turizmcilik olduğu bilinen Şaşmaz, uzun bir süre Amerika'da yaşamış ve sonrasında ülkeye dönme kararı almıştı. Peki Necati Şaşmaz kimdir?

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971, Elazığ doğumlu Necati Şaşmaz, Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanıdır. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanınan isim, Zaza asıllıdır ve Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında da iki kardeşi bulunmaktadır.

Asıl mesleği turizmcilik olarak bilinen Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye giden isim, Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı almıştır. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yapmıştır. 2001 senesinde bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine almıştır.

Sonrasında Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçmiştir. Bir süreliğine Ukrayna'ya giden isim, daha sonra yine Türkiye'ye dönmüştür.

Ünlü oyuncu, hayatına Türkiye'de devam etme kararı almıştır ve Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturmuştur. Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesinde yer almıştır. Şaşmaz, ayrıca 2009'da bir haber sitesi kurmuştur.

