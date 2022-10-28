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Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl? Sevenlerini üzen haber

28.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati Şaşmaz ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Polat Alemder karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu iddialarının gündemde yer almasının ardından ünlü ismin sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl? Sevenlerini üzen haber

Necati Şaşmaz’ın kaç yaşında olduğu ve son sağlık durumu merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi serileri ile büyük beğeni toplayan Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun yakın çevresi Habertürk'e yaptığı açıklamada; iddiaların abartıldığı kadar olmadığı rutin kontroller sırasında Şaşmaz'ın küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiğini belirtti.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Necati Şaşmaz olan ünlü oyuncu 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.
Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi bulunan Şaşmaz eğitimini Kanada'da tamamlamıştır ve asıl mesleği turizmciliktir. ABD'de 6 sene yaşayan Şaşmaz, daha sonra hayatını Türkiye’de sürdürdü.
2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye giden Şaşmaz, oyunculuk teklifini kabul ederek 'Kurtlar Vadisi' dizisine dahil oldu.
2003-2005 yılları arasında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterine hayat verdi. Dizinin ilk iki sezonunun senaristliğini kardeşi Raci Şaşmaz üstlendi. Ayrıca dizide sadece bir bölüm görünen 'Ali Candan' karakterini de Raci Şaşmaz canlandırdı.
2007-2016 yılları arasında bu kez yapımcısı olduğu 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini oynamaya devam eden Necati Şaşmaz; 'Kurtlar Vadisi Irak', 'Kurtlar Vadisi Filistin', 'Kurtlar Vadisi Vatan' sinema filmlerini çekti ve başrol oynadı.
2022 yılında müzik dünyasına atıldı, sözlerini yazdığı şarkıları seslendireceğini ve anlaştığı bazı şarkıcılara vereceğini açıkladı.

NECATİ ŞAŞMAZ ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kurt Kanunu (dizi)
Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)
Halil İbrahim Sofrası (dizi)
Kurtlar Vadisi Terör (dizi)
Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)
Kurtlar Vadisi Irak (sinema)
Ekmek Teknesi (dizi)
Kurtlar Vadisi (dizi)

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