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'Neden bayramımı kutlamadın?' kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 12.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki kardeş ile dargın oldukları arkadaşları arasında "Bayram kutlaması" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

'Neden bayramımı kutlamadın?' kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Olay Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde kurban bayramının ilk günü akşam saatlerinde meydana geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Burak K. ile kardeşi Murathan K. cadde üzerinde yürürken uzun zaman arkadaşlık ettikleri fakat şimdi dargın oldukları Doğan S. ile karşılaştı. Karşılaşma sırasında Doğan S. iki kardeşe “Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz” diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Çıkan kavgada Burak ve Murathan K. yaralanırken, kardeşlerden Murathan K.da Doğan S.’ye bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan 3 kişi de olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Doğan S. sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya karışan 2 kardeş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kestel Bayram kutlaması

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Cahiliye devri !
haybeden adam öldürülmüş.
bizim ülkede sokaktan heçen herkesin bayramını kutlayacaksın, yoksa yersin bıçağı ????
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