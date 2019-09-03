Neden bizde yok diye ağlayacaksınız! İşte o tasarımlar...

Büyük veya küçük fark etmez, herkes yaşadığı şehri çok sever. Her şeyden önce zaman içerisinde yaşadığı şehirle bir olmayı, onu tanımayı öğrenmiştir insan. Ancak zaman içerisinde şehirlerin de kendisini yenilemesi lazım. Çağa ayak uydurmak, farklılaşan ihtiyaçlara cevap verebilmek için bu kesinlikle şart. İşte zamana ayak uyduran şehir tasarımlarından örnekler.

1. Kötü havalarda ve gece karanlığında ve hatta elde akıllı telefon yürürken hem yayalara hem de sürücülere kolaylık sağlayan yerden ışıklandırma.

2. Sadece geceleri aydınlatma sağlamak için değil, gün içinde de yolu yıkamak için kullanılan sistem.

3. Otobüste akıllı telefona bakmak istemeyenler için belediye otobüslerinde mini kütüphane.

4. Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için özel elektrikli araç şarj şeridi.

5. Her alışveriş merkezine lazım, merdiven sevmeyenler için daha hızlı ve eğlenceli kaydıraklar.

6. Özellikle geceleri bankta oturmayı daha keyifli hale getiren rengarenk LED aydınlatmalı banklar.

7. Sadece otomobiller ve bisikletler için değil, şehirdeki tüm araçlar için akıllı park yerleri.

8. İnanmazsınız belki ama şemsiyeler için bile…

9. Otobüs duraklarında dakikalarca bekleyen İstanbulluların en azından keyifli zaman geçirmelerini sağlayabiliriz.

10. Güneş enerjisiyle gece aydınlatmasını sağlayan dekoratif ve rahat banklar.

11. İstanbul gibi 7 tepe üzerine kurulu bir şehirde büyük ihtiyaç, bisiklet asansörleri.

12. Kapı tıklatıp, “dolu” sesini veya öksürük duymaya son, hangi kabinin dolu hangisinin boş olduğunu gösteren umumi tuvaletler.

13. Özellikle yazın suya sürekli para vermeye son, suyunuzu doldurabileceğiniz küçük ama etkili içme suyu muslukları.

14. Bisikletle toplu taşımaya binmek çok zor, ama ya böyle bir taşıma aparatı eklenirse tramvaylara?

15. Katlı otoparklarda aracınızı hangi kata bıraktığınızı unutmamanız için asansör kapılarında devasa bir hatırlatma, basit ama çok etkili.

16. Bu kısmen mevcut, ama her belediye otobüsünde etkin şekilde şarj girişleri olması harika bir şey.

17. Sokakta yaşayan dostlarımızı unutmayan harika bir musluk tasarımı, özellikle yaz sıcaklarında ve özellikle binlerce hayvana ev sahipliği yapan büyük şehirlerde.

18. Oyun parklarında, lunaparklarda engelli çocukların da gönüllerince eğlenebileceği imkanları sağlasak keşke.

19. Aracın kapısını açarken yandaki araca ve dahi kendi aracınıza zarar vermemeniz için sınırı belirten ayraçlar.

20. Toplu taşıma çocuklar için çok daha keyifli bir hale getirilebilir, basit bir girişimle hem de.

21. Oturanın başına güneş geçmemesi için dekoratif ve yaratıcı bir müdahale.

22. Rögar kapakları neden monoton olmak zorunda? Japonya bunu bir sanata dönüştürmüş bile.

23. Şehrin göbeğinde meyve-sebze bahçesi mi? Neden olmasın, bu gördüğünüz bostanda 2 bin kişiye yetecek ürün yetiştiriliyormuş.

24. Sıcak yaz günlerinde toplu taşımada şöyle 3 boyutlu kaplamalar olsa fena mı olur? Serin serin…





