Mynet Trend

Neden bizde yok diye ağlayacaksınız! İşte o tasarımlar...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

Yaratıcı ve kullanışlı şehir tasarımı her şehrin ihtiyacı olan en önemli şeylerden biri, çünkü şehirlerin de modern zamanlara ayak uydurması lazım.

Neden bizde yok diye ağlayacaksınız! İşte o tasarımlar...

Büyük veya küçük fark etmez, herkes yaşadığı şehri çok sever. Her şeyden önce zaman içerisinde yaşadığı şehirle bir olmayı, onu tanımayı öğrenmiştir insan. Ancak zaman içerisinde şehirlerin de kendisini yenilemesi lazım. Çağa ayak uydurmak, farklılaşan ihtiyaçlara cevap verebilmek için bu kesinlikle şart. İşte zamana ayak uyduran şehir tasarımlarından örnekler.

1. Kötü havalarda ve gece karanlığında ve hatta elde akıllı telefon yürürken hem yayalara hem de sürücülere kolaylık sağlayan yerden ışıklandırma.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-1

2. Sadece geceleri aydınlatma sağlamak için değil, gün içinde de yolu yıkamak için kullanılan sistem.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-2

3. Otobüste akıllı telefona bakmak istemeyenler için belediye otobüslerinde mini kütüphane.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-3

4. Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için özel elektrikli araç şarj şeridi.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-4

5. Her alışveriş merkezine lazım, merdiven sevmeyenler için daha hızlı ve eğlenceli kaydıraklar.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-5

6. Özellikle geceleri bankta oturmayı daha keyifli hale getiren rengarenk LED aydınlatmalı banklar.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-6

7. Sadece otomobiller ve bisikletler için değil, şehirdeki tüm araçlar için akıllı park yerleri.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-7

8. İnanmazsınız belki ama şemsiyeler için bile…

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-8

9. Otobüs duraklarında dakikalarca bekleyen İstanbulluların en azından keyifli zaman geçirmelerini sağlayabiliriz.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-9

10. Güneş enerjisiyle gece aydınlatmasını sağlayan dekoratif ve rahat banklar.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-10

11. İstanbul gibi 7 tepe üzerine kurulu bir şehirde büyük ihtiyaç, bisiklet asansörleri.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-11

12. Kapı tıklatıp, “dolu” sesini veya öksürük duymaya son, hangi kabinin dolu hangisinin boş olduğunu gösteren umumi tuvaletler.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-12

13. Özellikle yazın suya sürekli para vermeye son, suyunuzu doldurabileceğiniz küçük ama etkili içme suyu muslukları.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-13

14. Bisikletle toplu taşımaya binmek çok zor, ama ya böyle bir taşıma aparatı eklenirse tramvaylara?

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-14

15. Katlı otoparklarda aracınızı hangi kata bıraktığınızı unutmamanız için asansör kapılarında devasa bir hatırlatma, basit ama çok etkili.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-15

16. Bu kısmen mevcut, ama her belediye otobüsünde etkin şekilde şarj girişleri olması harika bir şey.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-16

17. Sokakta yaşayan dostlarımızı unutmayan harika bir musluk tasarımı, özellikle yaz sıcaklarında ve özellikle binlerce hayvana ev sahipliği yapan büyük şehirlerde.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-17

18. Oyun parklarında, lunaparklarda engelli çocukların da gönüllerince eğlenebileceği imkanları sağlasak keşke.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-18

19. Aracın kapısını açarken yandaki araca ve dahi kendi aracınıza zarar vermemeniz için sınırı belirten ayraçlar.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-19

20. Toplu taşıma çocuklar için çok daha keyifli bir hale getirilebilir, basit bir girişimle hem de.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-20

21. Oturanın başına güneş geçmemesi için dekoratif ve yaratıcı bir müdahale.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-21

22. Rögar kapakları neden monoton olmak zorunda? Japonya bunu bir sanata dönüştürmüş bile.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-22

23. Şehrin göbeğinde meyve-sebze bahçesi mi? Neden olmasın, bu gördüğünüz bostanda 2 bin kişiye yetecek ürün yetiştiriliyormuş.

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-23

24. Sıcak yaz günlerinde toplu taşımada şöyle 3 boyutlu kaplamalar olsa fena mı olur? Serin serin…

bunlardan-her-sehre-lazim-diyeceginiz-22-harika-tasarim-24

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Yeni bir tür 'uçan sincap' keşfedildiYeni bir tür 'uçan sincap' keşfedildi
14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehir tasarımları tasarımlar ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

'Espri yapıyorsun şafak sökmeden evine polisler geliyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! O türküyü duyunca...

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! O türküyü duyunca...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokaktan topladı, ekmek kapısı oldu!

Sokaktan topladı, ekmek kapısı oldu!

Yeni bir tür 'uçan sincap' keşfedildi

Yeni bir tür 'uçan sincap' keşfedildi

14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü

14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü

Amerikan rüyasını yerle bir eden o fotoğraflar!

Amerikan rüyasını yerle bir eden o fotoğraflar!

Daha önce görmediniz! Ne olduğunu duyunca ağzınız açık kalacak

Daha önce görmediniz! Ne olduğunu duyunca ağzınız açık kalacak

Göktaşında doğada görülmemiş bir mineral bulundu

Göktaşında doğada görülmemiş bir mineral bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.