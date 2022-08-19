Neden daha önce denemedim diyeceksiniz: Evde ıslak hamburger tarifi

Islak hamburger nefis sosu ve yumuşacık ekmeğiyle gönüllere taht kuruyor. Bu lezzeti sevenler üst üste birçok ıslak hamburger yiyebiliyor. Islak hamburgerlerinizi hep dışarıdan alıyor ve bu lezzeti evde de denemek istiyorsanız bu tarif kaçmaz! Evde yapacağınız ıslak hamburgerin tadı tıpkı dışarıdan almış gibi olacak.

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Malzemeler

Hamburger için:

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan(robotta çekilmiş)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

6 adet hamburger ekmeği

Sosu için:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 diş sarımsak

1,5 su bardağı domates püresi

3 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı tuz

1çay kaşığı karabiber( silme)

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker(arzuya göre)

Yapılışı

Hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta ,2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurun. Üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun.

1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın. Sosunuz yeterince şekerli değilse 1 tatlı kaşığı kadar şeker de ilave edebilirsiniz.

Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.

Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfteyle birleştirin.

Kalan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin. Üzerlerini fırın kağıdıyla kapatıp yumuşayana kadar; yaklaşık 6 dakika pişirin.

Pişirdikten sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!



