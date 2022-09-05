YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Neden daha önce yapmamışım diyeceksiniz: Bamya turşusu tarifi! Bamya turşusu nasıl yapılır?

Neden daha önce yapmamışım diyeceksiniz: Bamya turşusu tarifi! Bamya turşusu nasıl yapılır?

05.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bamya sebzesini sevenler ve sevmeyenler çok net bir şekilde ayrılıyor. Bamyayı sevenler bamyanın hem yemeğini hem de kızartmasını severek tüketiyor. Oldukça lezzetli olan bu sebzenin turşusunu daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Bamya turşusu nasıl yapılır? merak ediyorsanız çok az malzemeyle evde hazırlayabilirsiniz.

Neden daha önce yapmamışım diyeceksiniz: Bamya turşusu tarifi! Bamya turşusu nasıl yapılır?

Turşu yemeklerin yanında vazgeçilmez alternatifler arasında bulunuyor. Genellikle salatalık, lahana, havuç gibi çeşitleri tüketilen turşu birçok sebzeyle yapılabiliyor. Farklı lezzet denemek isteyenler için bamya turşusu vazgeçilmez bir tarif. Oldukça kolay bir şekilde yapılan bu turşuyu bir kez denediğinizde hep yapmak isteyeceksiniz.

BAMYA TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

Yarım kg en miniğinden bamya
1 su bardağı sirke
1 çay bardağı su
2 çorba kaşığı deniz tuzu
1 çay kaşığı dolusu tane karabiber
4-5 diş sarımsak

Yapılışı

  • Bamyaların tepesini koni şeklinde kestikten sonra iyice yıkayın.
  • 1 kiloluk kavanozun dibine bir çorba kaşığı deniz tuzu dökün.
  • Kabuklarını soyduğunuz sarımsaklardan iki tanesini tuzun üzerine koyun.
  • Bamyaları kavanoza doldurun. Diğer sarımsakları da en üste koyun. Bamyaları kavanoza iyice bastırabilirsiniz.
  • Küçük bir tencerede 1 su bardağı sirke, bir çay bardağı su, 1 çorba kaşığı deniz tuzu ve 1 çay kaşığı tane karabiberi koyun. Bu karışımı 3 dakika kadar kaynatın. Kaynattığınız bu karışımı bamyaların üzerine dökün.
  • Kavanozun ağzını hemen sıkıca kapatın. Kavanozu ters çevirerek bir iki saat bu şekilde dinlendirin.
  • Işık almayan bir yerde kavanozu on gün boyunca bekletin.
    On günden sonra kavanozu açıp bamya turşunuzu yiyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

BAMYA TURŞUSU PÜF NOKTALARI

  • Bamyaların baş kısmını kesmeden sadece saplarını keserek de turşu yapabilirsiniz.
  • Turşu yapımında sofra tuzu kullanmayın. Salamura tuz, kaya tuzu veya deniz tuzu olarak satılan iri tuzları tercih etmelisiniz.
  • Tane karabiber turşuya güzel bir lezzet verir. Tane kişniş de turşu tariflerinde kullanılan bir baharat, karabiber yerine kişniş kullanabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geç olmadan hazırlayın: Nefis kahvaltı keki tarifi! Geç olmadan hazırlayın: Nefis kahvaltı keki tarifi!
"Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı... "Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı...
İçtikçe iyileştiren kefir smoothie tarifleriİçtikçe iyileştiren kefir smoothie tarifleri
Anahtar Kelimeler:
bamya turşu tarifi malzemeler nasıl yapılır püf noktası püf noktaları tarif bastı biber turşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki oğlu Beren kaslı vücuduyla olay oldu

18 yaşındaki oğlu Beren kaslı vücuduyla olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Şok oldu! "Sahneye çıkamıyorum" diyerek...

Şok oldu! "Sahneye çıkamıyorum" diyerek...

Doğal güzelliği hayran bıraktı! Hiçbir şey olmadan paylaştı

Doğal güzelliği hayran bıraktı! Hiçbir şey olmadan paylaştı

Geç olmadan hazırlayın: Nefis kahvaltı keki tarifi!

Geç olmadan hazırlayın: Nefis kahvaltı keki tarifi!

Masterchef tiryaki tarifi! Tiryaki nasıl yapılır?

Masterchef tiryaki tarifi! Tiryaki nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.