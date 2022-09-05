Neden daha önce yapmamışım diyeceksiniz: Bamya turşusu tarifi! Bamya turşusu nasıl yapılır?

Turşu yemeklerin yanında vazgeçilmez alternatifler arasında bulunuyor. Genellikle salatalık, lahana, havuç gibi çeşitleri tüketilen turşu birçok sebzeyle yapılabiliyor. Farklı lezzet denemek isteyenler için bamya turşusu vazgeçilmez bir tarif. Oldukça kolay bir şekilde yapılan bu turşuyu bir kez denediğinizde hep yapmak isteyeceksiniz.
BAMYA TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler
Yarım kg en miniğinden bamya
1 su bardağı sirke
1 çay bardağı su
2 çorba kaşığı deniz tuzu
1 çay kaşığı dolusu tane karabiber
4-5 diş sarımsak
Yapılışı
- Bamyaların tepesini koni şeklinde kestikten sonra iyice yıkayın.
- 1 kiloluk kavanozun dibine bir çorba kaşığı deniz tuzu dökün.
- Kabuklarını soyduğunuz sarımsaklardan iki tanesini tuzun üzerine koyun.
- Bamyaları kavanoza doldurun. Diğer sarımsakları da en üste koyun. Bamyaları kavanoza iyice bastırabilirsiniz.
- Küçük bir tencerede 1 su bardağı sirke, bir çay bardağı su, 1 çorba kaşığı deniz tuzu ve 1 çay kaşığı tane karabiberi koyun. Bu karışımı 3 dakika kadar kaynatın. Kaynattığınız bu karışımı bamyaların üzerine dökün.
- Kavanozun ağzını hemen sıkıca kapatın. Kavanozu ters çevirerek bir iki saat bu şekilde dinlendirin.
- Işık almayan bir yerde kavanozu on gün boyunca bekletin.
On günden sonra kavanozu açıp bamya turşunuzu yiyebilirsiniz.
AFİYET OLSUN!
BAMYA TURŞUSU PÜF NOKTALARI
- Bamyaların baş kısmını kesmeden sadece saplarını keserek de turşu yapabilirsiniz.
- Turşu yapımında sofra tuzu kullanmayın. Salamura tuz, kaya tuzu veya deniz tuzu olarak satılan iri tuzları tercih etmelisiniz.
- Tane karabiber turşuya güzel bir lezzet verir. Tane kişniş de turşu tariflerinde kullanılan bir baharat, karabiber yerine kişniş kullanabilirsiniz.
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